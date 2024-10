Prefeito eleito em Santa Maria-RS nas Eleições 2024

O resultado das eleições 2024 para a prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi divulgado na noite deste domingo (27/10). Após uma acirrada disputa, Rodrigo Decimo, do PSDB, foi eleito o novo prefeito de Santa Maria com 76.758 votos, o que representa 54,50% dos votos válidos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a apuração dos votos foi realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vitória de Decimo foi confirmada por volta das 20h30, quando 100% das urnas já haviam sido apuradas. O candidato tucano conseguiu uma expressiva vantagem sobre seus adversários, consolidando sua posição como líder na preferência dos eleitores santa-marienses. O segundo colocado obteve 45,50% dos votos válidos, totalizando 64.042 votos.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANTA MARIA

Em seu primeiro pronunciamento como prefeito eleito em Santa Maria, Rodrigo Decimo agradeceu aos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento da cidade. "Estou profundamente honrado com a confiança depositada em mim pelos cidadãos de Santa Maria. Meu compromisso é transformar nossa cidade em um lugar ainda melhor para se viver", declarou o novo chefe do executivo municipal.

O resultado das eleições 2024 em Santa Maria reflete uma mudança na gestão municipal, com os eleitores optando por uma nova proposta política. A transição de governo deve ocorrer nas próximas semanas, com o novo prefeito assumindo oficialmente o cargo em 1º de janeiro de 2025. A população agora aguarda ansiosa para ver como as promessas de campanha serão implementadas e quais serão os primeiros passos da nova administração.