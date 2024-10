Prefeito eleito em Piracicaba-SP nas Eleições 2024

A população de Piracicaba acordou nesta segunda-feira com um novo prefeito eleito. Após uma acirrada disputa eleitoral, Helinho Zanatta do PSD saiu vitorioso nas urnas, conquistando a cadeira de chefe do Executivo municipal para os próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 foi oficialmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de domingo, poucas horas após o encerramento da votação, que ocorreu às 17h no horário de Brasília.

Com 100% das urnas apuradas, Helinho Zanatta obteve uma expressiva vitória, alcançando 106.399 votos, o que representa 53,61% do total de votos válidos. A diferença significativa para o segundo colocado demonstra a confiança depositada pelo eleitorado piracicabano no projeto apresentado pelo candidato do PSD durante a campanha eleitoral.

O prefeito eleito em Piracicaba comemorou o resultado ao lado de apoiadores e familiares, em um comício realizado na região central da cidade. Em seu discurso, Zanatta agradeceu aos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente para atender às demandas da população. "Estou honrado com a confiança depositada em mim e em nosso projeto para a prefeitura. Vamos trabalhar duro para fazer de Piracicaba uma cidade ainda melhor para se viver", declarou o novo prefeito.

A eleição em Piracicaba foi marcada por uma alta participação dos eleitores, que compareceram em massa às urnas para exercer seu direito democrático. O novo prefeito terá pela frente o desafio de unir a cidade após um período eleitoral intenso e implementar as propostas que o levaram à vitória. A posse de Helinho Zanatta está prevista para o dia 1º de janeiro de 2025, quando ele assumirá oficialmente o comando da prefeitura de Piracicaba.