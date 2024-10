Resultado Eleições 2024 Pelotas (RS): Duarte Marron é eleito prefeito

A apuração dos votos para a prefeitura de Pelotas chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, o candidato Ivan Duarte Marroni, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi declarado o novo prefeito eleito em Pelotas. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 100% das urnas apuradas, Marroni conquistou a vitória com 87.737 votos, o que representa 50,36% do total de votos válidos. A margem apertada demonstra o quanto a disputa foi intensa até o último momento, mantendo os eleitores pelotenses em suspense durante toda a apuração.

O novo chefe do executivo municipal terá pela frente o desafio de liderar uma das principais cidades do Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. A população de Pelotas depositou sua confiança nas propostas apresentadas por Marroni durante a campanha, esperando ver melhorias significativas em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana.

A vitória do candidato petista marca uma mudança na gestão da cidade, que agora se prepara para uma nova fase política. Os pelotenses aguardam ansiosos para ver como o novo prefeito eleito em Pelotas irá conduzir os rumos da cidade e enfrentar os desafios que se apresentam. O resultado das eleições 2024 mostrou que a população está pronta para uma nova direção na administração da prefeitura.