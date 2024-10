Prefeito eleito em Natal-RN nas Eleições 2024

A população de Natal acordou nesta segunda-feira com um novo prefeito eleito. Após uma acirrada disputa nas urnas, Paulinho Freire, do partido UNIÃO, saiu vitorioso nas eleições municipais de 2024. O resultado das eleições 2024 foi oficialmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de ontem, confirmando a escolha dos eleitores para liderar a prefeitura pelos próximos quatro anos.

A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, contou com uma expressiva participação dos natalenses. De acordo com os dados apurados pelo TSE, Paulinho Freire conquistou 222.661 votos, o que representa 55,34% do total de votos válidos. Esta vitória significativa demonstra a confiança depositada pelo eleitorado no novo gestor municipal.

O prefeito eleito em Natal expressou sua gratidão aos eleitores em um pronunciamento emocionado logo após a confirmação do resultado. "Estou profundamente honrado com a confiança que os natalenses depositaram em mim. Prometo trabalhar incansavelmente para fazer jus a cada voto recebido e transformar nossa cidade para melhor", declarou Freire, visivelmente emocionado.

Agora, a expectativa se volta para a formação da nova equipe de governo e para os primeiros passos da gestão que se iniciará em janeiro. Os cidadãos de Natal aguardam ansiosos para ver como o novo prefeito irá abordar os desafios da cidade e implementar as propostas apresentadas durante a campanha. Com a eleição concluída, inicia-se um novo capítulo na história política da capital potiguar.