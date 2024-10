Prefeito eleito em Limeira-SP nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de Limeira chegou ao fim, e o resultado das eleições 2024 já é conhecido. Após uma disputa acirrada, que manteve os limeirenses em suspense até o último momento, o candidato Murilo Félix, do PODE, foi declarado o novo prefeito eleito em Limeira. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Murilo Félix conquistou a confiança da maioria dos eleitores, obtendo 76.049 votos, o que representa 51,88% do total de votos válidos. Essa vitória expressiva demonstra o forte apoio que o candidato recebeu da população limeirense, que depositou nele suas esperanças por uma gestão inovadora e eficiente para os próximos quatro anos.

O pleito em Limeira foi marcado por uma grande participação popular, com eleitores comparecendo em massa às urnas para exercer seu direito democrático. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade, gerando debates intensos sobre os rumos que a administração municipal deve tomar nos próximos anos. O resultado das eleições 2024 reflete o desejo de mudança e renovação manifestado pela maioria dos votantes.

Com a definição do novo prefeito eleito em Limeira, a expectativa agora se volta para a formação da equipe de governo e para os primeiros passos da futura administração. Os limeirenses aguardam ansiosamente para ver como as propostas apresentadas durante a campanha serão colocadas em prática, visando o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida na cidade. A prefeitura de Limeira se prepara para uma nova era, sob a liderança de Murilo Félix e seu compromisso com o progresso do município.