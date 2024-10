Prefeito eleito em João Pessoa-PB nas Eleições 2024

A apuração dos votos para a prefeitura de João Pessoa chegou ao fim na noite deste domingo, 27 de outubro de 2024. Após uma intensa disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação, que se encerrou às 17h no horário de Brasília, revelou a escolha dos pessoenses para liderar a capital paraibana pelos próximos quatro anos.

Com uma expressiva votação, o prefeito eleito em João Pessoa foi Cicero Lucena, do Partido Progressista (PP). O candidato conquistou a confiança da população, recebendo um total de 258.727 votos, o que representa 63,91% dos votos válidos. Essa vitória significativa demonstra o forte apoio que Lucena obteve dos eleitores da cidade.

A disputa pela prefeitura foi acirrada, com vários candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da capital. No entanto, a experiência e as promessas de campanha de Cicero Lucena parecem ter ressoado mais fortemente com os moradores de João Pessoa. O resultado das eleições 2024 mostrou uma clara preferência pelo projeto político apresentado pelo PP.

Agora, com o prefeito eleito em João Pessoa definido, a cidade se prepara para uma nova fase de gestão municipal. Os cidadãos aguardam ansiosamente para ver como as propostas de campanha serão implementadas e quais serão os primeiros passos da nova administração. O foco agora se volta para a transição de governo e para os desafios que o novo prefeito enfrentará à frente da prefeitura nos próximos anos.