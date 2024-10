Prefeito eleito em Fortaleza-CE nas Eleições 2024

A disputa pela prefeitura de Fortaleza chegou ao fim neste domingo, com a vitória de Evandro Leitão (PT) nas urnas. O candidato petista foi eleito com 716.133 votos, o que representa 50,38% do total de votos válidos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e os dados foram apurados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Fortaleza foi bastante acirrado, com o segundo colocado obtendo uma votação expressiva. No entanto, Evandro Leitão conseguiu conquistar a maioria dos eleitores da capital cearense, garantindo sua vitória já no primeiro turno. A diferença de votos para o segundo colocado foi de pouco mais de 10 mil votos, demonstrando o equilíbrio da disputa.

Com a confirmação do prefeito eleito em Fortaleza, Evandro Leitão já começou a traçar seus planos para a gestão municipal. Em seu primeiro pronunciamento após a divulgação dos resultados, o novo prefeito agradeceu aos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente para atender às demandas da população fortalezense. Ele também destacou a importância da união de todos os setores da sociedade para o desenvolvimento da cidade.

A eleição em Fortaleza foi marcada por uma alta participação dos eleitores, com um comparecimento superior a 80% dos votantes aptos. Isso demonstra o engajamento da população com o processo democrático e a importância que os fortalezenses dão à escolha de seus representantes. Agora, com o novo prefeito definido, a expectativa é que a transição de governo ocorra de forma tranquila, permitindo que a nova gestão inicie seus trabalhos em janeiro de 2025 com todo o planejamento necessário.