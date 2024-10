Prefeito eleito em Caucaia-CE nas Eleições 2024

A população de Caucaia foi às urnas neste domingo e escolheu seu novo líder municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato Naumi Amorim, do PSD, foi eleito como o novo prefeito eleito em Caucaia, conquistando a confiança da maioria dos eleitores.

A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a apuração dos votos começou logo em seguida. Os dados oficiais do TSE revelaram que Naumi Amorim recebeu um total de 109.835 votos, o que representa 60,40% dos votos válidos. Esta expressiva votação demonstra o forte apoio que o candidato do PSD conquistou junto à população caucaiense.

O pleito para a prefeitura de Caucaia foi marcado por uma grande participação popular, refletindo o interesse dos cidadãos nos rumos políticos da cidade. A vitória de Naumi Amorim representa uma mudança na gestão municipal, trazendo novas perspectivas e propostas para o desenvolvimento da segunda maior cidade do Ceará.

Com o resultado das eleições 2024 agora oficializado, a expectativa dos moradores de Caucaia se volta para os próximos passos do prefeito eleito. Naumi Amorim terá pela frente o desafio de implementar seu plano de governo e atender às demandas da população, buscando melhorias em áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura urbana.