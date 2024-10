Prefeito eleito em Aracaju-SE nas Eleições 2024

A população de Aracaju foi às urnas neste domingo e escolheu quem vai comandar a capital sergipana pelos próximos quatro anos. Após uma acirrada disputa eleitoral, o resultado das eleições 2024 foi finalmente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e a apuração dos votos ocorreu de forma rápida e transparente.

Com 57,46% dos votos válidos, Emilia Correa, do PL, foi eleita a nova prefeita de Aracaju. A candidata recebeu um total de 165.924 votos, conquistando a confiança da maioria dos eleitores da capital sergipana. A vitória de Emilia representa uma mudança significativa na gestão da prefeitura, trazendo novas perspectivas para o desenvolvimento da cidade.

O segundo colocado na disputa pela prefeitura ficou bem atrás, com 42,54% dos votos válidos. A diferença expressiva de votos demonstra o forte apoio que Emilia Correa conquistou durante sua campanha, apresentando propostas que resonaram com as necessidades e aspirações dos aracajuanos.

Agora, com o resultado das eleições 2024 oficializado, a prefeita eleita em Aracaju se prepara para assumir o cargo e enfrentar os desafios que a administração municipal apresenta. Os moradores da capital sergipana aguardam com expectativa as primeiras ações da nova gestão, esperando ver melhorias em áreas como saúde, educação, infraestrutura e geração de empregos.