Por apenas 5 votos, Bozinha é eleito prefeito de Campo Magro

Com uma votação apertada, com diferença de apenas 5 votos, Bozinha (PP) foi eleito prefeito de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Ele obteve 37,57% da preferência do eleitorado, com 6.168 votos. O segundo colocado na disputa, com 100% das urnas apuradas, foi Osmar Leonardi (PSD), que teve 37,54%, com apenas 6.163 votos.

Marcio Bosa (Republicanos) foi o terceiro colocado, com 18,29% e 3.003 votos, seguido por Doutor Nelson Zonato (PL), que teve 1.085 votos (6,61%)

Veja os demais resultados na home de Eleições 2024