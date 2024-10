Pela primeira vez, eleições terão Juízo das Garantias no Paraná

Pela primeira vez, as eleições no Paraná vão contar com Juízo das Garantias, que é quando juízas e juízes atuam como auxiliares para ajudar a analisar crimes de maior potencial, que podem resultar em prisão em flagrante, e também nos crimes de menor potencial ofensivo ocorridos no município sede do Núcleo Regional de Garantias.

Neste sábado (05), véspera da eleição, o plantão judiciário será das 8 horas às 17 horas e no domingo (06), dia do pleito, das 7 horas às 17 horas.

A ação foi estabelecida pela Portaria da Presidência do TRE-PR nº 374/2024, publicada em 27 de setembro. Confira os juízes e juízas que atuarão como auxiliares em apoio aos Juízos locais e nas eventuais audiências de custódia presenciais ou por videoconferência necessárias perante o respectivo Núcleo Regional de Garantias:

Núcleos de Garantias I (5ª ZE de Paranaguá) e II (51ª ZE de Morretes): doutor Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna.

(5ª ZE de Paranaguá) e (51ª ZE de Morretes): doutor Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna. Núcleo de Garantias III (2ª ZE de Curitiba): doutor Antonio Carlos Schiebel Filho e doutora Laryssa Angelica Copack Muniz.

(2ª ZE de Curitiba): doutor Antonio Carlos Schiebel Filho e doutora Laryssa Angelica Copack Muniz. Núcleo de Garantias IV (49ª ZE de Colombo): doutor Luis Mauro Lindenmeyer Eche.

(49ª ZE de Colombo): doutor Luis Mauro Lindenmeyer Eche. Núcleo de Garantias V (14ª ZE de Ponta Grossa): doutora Jurema Carolina da Silveira Gomes.

(14ª ZE de Ponta Grossa): doutora Jurema Carolina da Silveira Gomes. Núcleo de Garantias VI (41ª ZE de Londrina): doutor Leonardo Delfino Cesar e doutor Marcus Renato Nogueira Garcia.

(41ª ZE de Londrina): doutor Leonardo Delfino Cesar e doutor Marcus Renato Nogueira Garcia. Núcleo de Garantias VII (66ª de Maringá): doutor Leandro Albuquerque Muchiuti.

(66ª de Maringá): doutor Leandro Albuquerque Muchiuti. Núcleos de Garantias VIII (89ª ZE de Umuarama) e IX (142ª ZE de Umuarama): doutor Adriano Cezar Nogueira.

(89ª ZE de Umuarama) e (142ª ZE de Umuarama): doutor Adriano Cezar Nogueira. Núcleo de Garantias X (46ª ZE de Foz do Iguaçu): doutor Rogério de Vidal Cunha.

(46ª ZE de Foz do Iguaçu): doutor Rogério de Vidal Cunha. Núcleo de Garantias XI (68ª ZE de Cascavel): doutor Leonardo Ribas Tavares e doutor Glaucio Francisco Moura Cruvinel.

(68ª ZE de Cascavel): doutor Leonardo Ribas Tavares e doutor Glaucio Francisco Moura Cruvinel. Núcleo de Garantias XII (43ª ZE de Guarapuava): doutora Paola Gonçalves Mancini de Lima.

Consulte o arquivo com informações sobre os Núcleos, os municípios atendidos por eles, o nome da juíza ou do juiz designado e as Zonas Eleitorais em que as juízas e os juízes designados atuarão em crimes de menor potencial ofensivo.

Audiências de custódia contarão com juízes auxiliares nas eleições de 2024

A juíza da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, doutora Vanessa Jamus Marchi explica que as audiências de custódia, nas quais a juíza ou o juiz analisa a legalidade de eventual prisão em flagrante, serão realizadas presencialmente, nos municípios sedes de Núcleo, e virtualmente, quando envolverem municípios que não são sede de Núcleo.

A implementação e o funcionamento do juiz eleitoral das garantias e a criação dos Núcleos Regionais Eleitorais das Garantias são regulamentadas pela Resolução TRE-PR nº 937/2024 em cumprimento à Resolução TSE nº 23.740/2024.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!