Maria Victoria explica como zerar fila de espera do SUS em Curitiba

A candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria (PP), participou nesta terça-feira (24) do debate entre os candidatos promovido pelo Diretório Central dos Estudantes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC).

Maria Victoria falou sobre as propostas para acabar com indústria da multa, reforçar a segurança, atender a população em situação de rua, estimular o ambiente de negócios e melhorar a saúde de Curitiba.

“Curitiba hoje tem 200 mil pessoas na fila de espera aguardando por uma consulta especializada, exame ou procedimento. O que eu estou propondo no meu plano de governo são mutirões de consultas particulares, enquanto contratamos mais médicos e construímos mais hospitais e postos de saúde ”, disse.

“Temos médicos, clínicas e hospitais particulares, referência em Curitiba para dar conta de atender quem está esperando. E isso, em uma conta rápida, R$100, para 200 mil pessoas, com R$200 milhões pessoas, a gente zera a fila de espera, sendo que o orçamento da saúde para o ano que vem é de R$3 bilhões”, assinalou.

Maria Victória também explicou como irá contribuir para resolver a situação dos moradores de rua. “Parte do problema de segurança pública e moradores de ruas está relacionado à dependência química e uma das minhas propostas é o internamento involuntário. Isso com autorização prévia das famílias. E em parceria com comunidades terapêuticas e igrejas que fazem um trabalho incrível em Curitiba”.

