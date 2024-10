Marco Marcondes (PSD) é reeleito prefeito de Fazenda Rio Grande

Ao atual prefeito de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Marco Marcondes (PSD), foi reeleito neste domingo para mais um mandato como chefe do executivo municipal. Ele obteve 79,85% da preferência do eleitorado, com 46.759 votos válidos.

O segundo colocado na disputa foi o representante do PDT, DR. Nassib, que obteve 12.07% da preferência, com 7.068 votos no total. A candidata doutora Déborah Zanchi (PT) foi a terceira colocada, com 4,31 e 2.521 votos. Já a candidata Irani Aparecida dos Santos, do PRTB, obteve 3,77%, com 2.207 votos no total.

