As emissoras de televisão do Paraná definiram as datas para os debates entre candidatos a prefeito de Curitiba nas eleições de 2024. Até o momento foram confirmados três encontros na capital paranaense.

No primeiro turno, como se tornou tradição, a Band abrirá a série — o debate ocorre antes do período oficial em que é permitida a propaganda eleitoral, que começa em 16 de agosto. Seguindo a tônica da série histórica, a TV Globo/RPC realizará o último debate em Curitiba antes da votação no primeiro turno, marcada para 6 de outubro.

Datas e veículos que marcaram debates em Curitiba:

Debate de Curitiba na Band

1º turno: 8 de agosto, quinta-feira, às 22h

2º turno (se houver): entre 11 e 14 de outubro

Debate de Curitiba na RICTV/Jovem Pan

1º turno: 28 de setembro, sábado, às 21h

2º turno (se houver): 19 de outubro, sábado, às 21h

Debate de Curitiba na TV Globo/RPC

1º turno: 3 de outubro, quinta-feira

2º turno (se houver): 25 de outubro, sexta-feira

