Eleições 2024: Pesquisa revela os candidatos ‘menos famosos’ de Curitiba

A pesquisa Quaest divulgada na terça-feira (27) com as intenções de voto para a Prefeitura de Curitiba revelou que os candidatos têm um grande desafio pela frente, o de serem conhecidos pela população da capital.

Segundo o Quaest, que realizou a pesquisa a pedido da RPC, foram 900 entrevistas em Curitiba com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 26 de agosto. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-06447/2024.

Uma situação chamou a atenção, é quanto ao desconhecimento do entrevistado em relação aos candidatos, quando afirmam que: não o conhecem.

Na pesquisa, 24% informaram que não conhecem Eduardo Pimentel (PSD); 7% não sabem quem é Roberto Requião (Mobiliza); 13% não conhecem o Luciano Ducci (PSB); 17% não conhecem o Ney Leprevost (União); 52% não conhecem a Maria Victoria (PP); 71% não conhecem o Luizão Goulart (Solidariedade), 78% não sabem quem é a Cristina Graeml (PMB); 85% não conhecem a Professora Andrea Caldas (PSOL); 89% não tem conhecimento de quem é Felipe Bombardelli (PCO) e 90% não conhecem o Samuel de Mattos (PSTU).

Apesar do desconhecimento, a boa notícia aos candidatos é que esses leitores podem decidir a eleição, caso busquem mais informações sobre os projetos de cada um dos interessados a assumir o cargo na prefeitura de Curitiba.

Empate técnico

Na pesquisa da Quaest com 900 entrevistados, quatro candidatos estão tecnicamente empatados. O candidato Eduardo Pimentel (PSD) com 19%, seguido de Roberto Requião (Mobiliza) com 18%, Luciano Ducci (PSB) com 18% e Ney Leprevost (União) com 14%.

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!