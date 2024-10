Daniel Lovato (MDB) e o novo prefeito de Almirante Tamandaré

O candidato Daniel Lovato (MDB) é o novo prefeito de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Ele obteve 60,89% da preferência do eleitoral local (31.502 votos válidos) e assume seu primeiro mandato como chefe do executivo em 1º de janeiro.

O segundo colocado, descordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE), foi Fernando Tank, que ficou com 33,17% e 17.163 votos.

Na terceira colocação ficou Juciê Parreira (PT), com 2,24% e 1.157 votos válidos, seguido por Professor Alfredo (PSOL), que obteve 667 votos (1,31% do total). por Romildo de Brito (Avante), com 1,24% e 642 votos e Sargento Givanildo (1,16%), com 599 votos.

>>> Siga acompanhando a apuração dos votos na Eleição 2024

