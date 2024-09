Candidatos de Curitiba participam de debate nesta semana

Os candidatos à Prefeitura de Curitiba vão se reunir na próxima quinta-feira (12) para um debate no auditório do Campus de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, no bairro Jardim Botânico.

O debate vai ser transmitido pelo YouTube e a previsão de duração é de aproximadamente duas horas. Os candidatos responderão perguntas feitas pelos organizadores e terão confrontos dois a dois. As duplas serão sorteadas na hora, durante a transmissão.

O evento é organizado pelo Plural, Universidade Federal do Paraná (UFPR) e OAB do Paraná. Apoiam a ação a Escola Paranaense de Direito, Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba, Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Curitiba (Sinfisco), Sindicato dos Petroleiros e Senge-PR.

Um ponto diferente dos outros debates é que nesse os próprios candidatos vão controlar o tempo. No lugar de terem 30 segundos ou um minuto para responder, eles podem optar por falar mais ou menos em algum momento.

A ideia é que dessa maneira os participantes tenham mais liberdade. A UFPR fará a transmissão do debate em tempo real.

Serviço

Debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba

Campus da UFPR/Jardim Botânico

12 de setembro às 20h

Transmissão ao vivo pelo YouTube

