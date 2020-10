A Justiça Eleitoral declarou como regulares as candidaturas de 15 dos 16 postulantes ao cargo de prefeito de Curitiba. O registro da chapa do PCO, de Diogo Furtado e do vice Feris Boabaid, é o único que consta como “indeferido com recurso” no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por conta de irregularidades com o CNPJ do partido em Curitiba.

O PCO recorre da decisão. Já o registro de Doutora Leticia Pan (PSL), vice de Fernando Francischini (PSL), apesar de ter sido deferido em primeira instância, é contestado pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante e, por isso, aparece como “deferido com recurso”. Sobre o caso, o PSL afirmou por meio de nota que “a candidatura sempre esteve dentro da conformidade legal e assim foi reconhecido pela Justiça Eleitoral”.

Apesar de indeferidos ou deferidos com recurso, os nomes de Diogo Furtado, Feris Boabaid e Leticia Pan, até decisão em contrário, devem aparecer nas urnas eletrônicas. O prazo para a Justiça Eleitoral julgar, em primeira instância, os registros dos candidatos nas eleições municipais encerra nesta segunda-feira (26).

