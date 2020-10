Acontece nesta quinta-feira, a partir das 22h30, o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições 2020. Como Curitiba tem 16 candidatos, o debate será realizado em duas etapas. Na primeira, que acontece logo mais, serão sete candidatos. O debate será transmitido pela TV Band.

Vão participar deste primeiro encontro os candidatos João Arruda (MDB), Marisa Lobo (Avante), Professor Mocellin (PV), Paulo Opuszka (PT), João Guilherme (Novo), Camila Lanes (PCdoB) e Fernando Francischini (PSL).

Inicialmente eram oito participantes, mas o prefeito Rafael Greca (DEM) optou por não participar pelo risco de contrair covid-19. Ironicamente, ele pegou a doença antes mesmo do encontro e está em isolamento domiciliar após ter recebido alta hospitalar nesta quarta-feira.

No segundo confronto – considerado ainda como 1° debate -, no dia 14 de outubro, vão participar Christiane Yared (PL), Goura Nataraj (PDT), Samara Garratini (PSTU) , Zé Boni (PTC), Diogo T. Hara Furtado (PCO), Caroline Arns (Podemos), Letícia Lanz (Psol) e Eloy Casagrande (Rede).

O debate será mediado pela jornalista Alessandra Consol. Todos os candidatos deverão manter distância de 1,5 metro e haverá divisórias de acrílico entre os púpitos. Todos deverão usar máscara e terão álcool em gel à disposição. Todos os candidatos foram testados para covid-19.

O formato

Serão três blocos, sendo que o primeiro terá uma pergunta comum a todos. Cada um terá um minuto para resposta e a ordem já foi definida por sorteio. Em seguida, no mesmo bloco, são perguntas (30 segundos) e respostas (1min30s), com 1 minuto para réplica e 30 segundos para tréplica. O sistema será o mesmo nos dois blocos seguintes. No último bloco serão 45 segundos para considerações finais.