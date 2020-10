Amplamente criticado por não comparecer a debates durante a campanha eleitoral, o prefeito Rafael Greca (DEM), afirmou que “não tem vontade” de debater porque os concorrentes “não têm conhecimento de causa”. A Tribuna aguarda retorno ao pedido de entrevista solicitado à equipe do prefeito.

Ao ser perguntado sobre as críticas de que gastaria muito dinheiro com asfalto em meio à pandemia, Greca disse: “Os quinhentos quilômetros de asfalto que nós fizemos estão muito aquém do grande investimento de saúde que fizemos. É por isso também que eu não tenho muita vontade de ir ao debate com essa gente, porque debate pressupõe conhecimento de causa.”

Segundo o prefeito, o orçamento de obras foi de cerca de R$ 1 bilhão, enquanto o investido em saúde, diz o prefeito, foi de R$ 2,5 bilhões.

As declarações foram feitas durante entrevista ao portal Ric Mais, nesta quinta-feira (29). Questionado sobre se essa não seria uma postura arrogante, Greca negou: “não é arrogante. É uma postura de profunda humildade, o tempo que não estou perdendo com eles, estou cuidando de Curitiba”.

Nesta quinta, outros oito concorrentes ao cargo de prefeito realizaram um “debate em praça pública”, em frente à Prefeitura de Curitiba, ao qual Greca não compareceu. Alegando perigo de contágio de coronavírus, o prefeito também não foi ao único debate em televisão aberta no primeiro turno das eleições e, apesar de convidado, negou também o comparecimento aos debates organizados pela Gazeta do Povo. O motivo, segundo a assessoria de Greca, é incompatibilidade de agenda.

