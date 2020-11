O candidato à prefeitura de Curitiba pelo PSL, Fernando Francischini afirmou nesta quinta-feira (5), ter provas de “negócios que o prefeito Greca faz com a família Greca”. De acordo com a coluna do jornalista Roger Pereira, da Gazeta do Povo, desde as primeiras horas desta quinta-feira, um vídeo da campanha de Francischini começou a circular na internet e depois também foi usado nas inserções de TV do candidato.

No material, Francichini promete que revelará no horário eleitoral desta noite, que empresas da família do atual prefeito e candidato à reeleição, Rafael Greca (DEM) recebem da prefeitura. O vídeo divulgado ainda alertava para as “verdades necessárias para você decidir seu voto”.

De acordo com o jornalista, este é o primeiro estilhaço do que a campanha do PSL aposta ser a “bala de prata” para tentar derrubar as intenções de voto no prefeito a ponto de levar a eleição para o segundo turno. Ação que foi sentida pela campanha de reeleição do prefeito, que foi à Justiça Eleitoral e conseguiu a retirada do ar das inserções de Francischini.

