Antes das 7 horas da manhã deste domingo (15), dia de primeiro turno das eleições municipais, alguns eleitores aguardavam a abertura do Colégio Estadual Leôncio Correia, no Bacacheri, em Curitiba. Eles seguiram a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que sugere que as três primeiras horas de votação, das 7 às 10 horas, sejam preferenciais para pessoas com mais de 60 anos e grupos de risco para o coronavírus.

Antonio Kalil, de 68 anos, chegou por volta das 6 horas da manhã no colégio. “Sou do grupo de risco, então das 7 às 10 horas é a orientação pra gente votar. Fico mais livre dessa questão epidêmica”, comentou. O eleitor Genivaldo Luis da Silva, de 60 anos, também já estava no local antes das 7 horas. “Já vim direto do serviço para votar. Vim com máscara, caneta e título. Só votar”, justificou.

LEIA TAMBÉM – Programe-se pra votar: Curitiba pode ter chuva nesse domingo de eleição

O eleitor Altevir Rodrigues aproveitou o hábito de acordar cedo todos os dias para cumprir com a sua obrigação eleitoral. “Acordo todo o dia às 5 horas da manhã. Aproveitei pra ser o primeiro da fila e vir votar”, disse ele.

No Círculo Militar do Paraná, que fica no Centro, a enfermeira Jane Lúcia Janczyk, de 58 anos, foi uma das primeiras a registrar o voto. A eleitora votava no Colégio Estadual do Paraná (CEP), mas esse ano, por causa de reformas que estão sendo realizadas no colégio, foi transferida para o Círculo Militar.

VIU ESSA? – Quem não é idoso pode votar no horário preferencial nas eleições 2020?

Eleitora Jane Lúcia Janczyk foi uma das primeiras a votar no Círculo Militar de Curitiba. Foto: Gustavo Marques / Tribuna do Paraná.

“Foi rápido, tranquilo. Eu achei até que teria algum problema, porque vim transferida do [Colégio] Estadual. Mas até que foi tranquilo. Esse ano, eu achei que foi mais rápido. Deu uma agilizada”, comentou a enfermeira.

A votação neste domingo vai até às 17 horas. Por ser um ano de pandemia, o TSE orienta que os eleitores sigam as recomendações sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus.

Confira as principais regras para a votação:

Uso obrigatório de máscaras de proteção;

Uso de álcool em gel, disponível na seção, para limpar as mãos antes e depois de votar;

Levar a própria caneta (mas, caso esqueça, haverá canetas extras e higienizadas nas seções);

Distância mínima de um metro dos demais eleitores e mesários.