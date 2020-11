O eleitor que se organizou para votar à tarde em Curitiba deve se preparar para enfrentar um pouco de chuva neste domingo (15). Com a umidade relativa do ar mais presente, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), podem ocorrer chuvas isoladas neste dia das eleições municipais com risco de temporal e granizo.

As precipitações são mais esperadas após o almoço, mas devem atingir toda a capital, e sim, se espalharem por alguns bairros em forma de pancada mais forte. Neste domingo, a votação irá definir os prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. Confira o guia dos candidatos que a Tribuna do Paraná preparou para o período eleitoral.

LEIA MAIS – Eleitores do grupo de risco chegam antes das 7 horas para votar em Curitiba

Em Curitiba, conforme a meteorologia, o dia deve estar um pouco mais carregado de nuvens desde as primeiras horas do dia. No entanto, de acordo com o Simepar, o sol também aparece e ajuda a elevar as temperaturas. As marcações nos termômetros devem variar entre 18º C e 32º C em Curitiba e região. Segundo o Simepar, é por causa do calor e da umidade que chega da região Norte do Brasil carregada pelos ventos que as chuvas ocorrem.

Outras regiões

Segundo o Simepar, chuvas são esperadas em todo do Paraná no período da tarde. Há alerta de temporais e granizo em todas as áreas do estado. Entre o Oeste e o Sudoeste deve chover já pela manhã.

VEJA MAIS – O que esperar das eleições deste domingo: quais desafios da próxima gestão de Curitiba

Antes da chuva, o tempo fica abafado. Nas praias, na região de Guaratuba, a variação térmica deve ficar entre 21º C e 29º C. Em Londrina e Maringá, as máximas podem chegar aos 36º C. Em Pato Branco 31º C e em Foz do Iguaçu 28º C.