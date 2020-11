O eleitor que não votar nas eleições municipais de 2020 pode justificar a ausência pelo e-Título, aplicativo disponível para celulares e tablets. Para isso, é necessário baixar ou atualizar o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Neste domingo (15), dia da eleição municipal, o e-Título vem apresentando instabilidade – por isso, é recomendado levar o Título de Eleitor com um documento oficial com foto, que pode ser RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CHH). Mas calma: o eleitor tem até 60 dias após o dia da eleição, no respectivo turno, para justificar. Para as cidades que tiverem segundo turno, a data está marcada para 29 de novembro.

O aplicativo aceitará as justificativas dos eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral ou que estarão impedidos de comparecer à votação. O modelo é o mesmo já adotado pelo Portal do TSE na internet.

Segundo o TSE, o e-Título é uma alternativa ao título de eleitor impresso e tem validade oficial para efeitos de identificação. Lançado em 2017, o aplicativo apresenta os dados do eleitor, informações sobre o local de votação, além de funções como a possibilidade de geração de quitação eleitoral e de nada-consta de crimes eleitorais e a autenticação de documentos.

Para baixar o programa, basta procurar “e-Título” na loja de aplicativos de celulares e tablets com sistemas operacionais iOs e Android ou acessar o hotsite do título de eleitor no portal do TSE.

Passo a passo

– Abra a loja de aplicativos do seu celular ou tablet (App Store no caso de aparelhos iOS ou Play Store no caso de aparelhos Android).

– Digite “e-Título” na busca e faça o download.

– Para acessar o programa, aceite os termos de uso, informe nome, data de nascimento, o número do CPF ou do título de eleitor, nome da mãe e do pai.

– Crie uma senha de acesso.

– No botão “Mais opções”, no canto inferior direito da tela, o sistema oferece várias opções, incluindo a de “Justificativa de Ausência”.

– Preencha os dados da eleição que deseja justificar o motivo e o email

– Anexe um documento que comprove o motivo da ausência e clique em “Concluir”.

– Com esse sistema, é possível justificar a ausência em votações passadas.

– No caso das eleições de 2020, este método estará disponível a partir do dia seguinte ao da votação