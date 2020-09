Com o fim do prazo, no último sábado (26), para registar os pedidos de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a capital paranaense totalizou 16 chapas que pretendem concorrer à prefeitura e outros 1.181 candidatos a vereador.

Em todo o Paraná, foram cerca de 36 mil pedidos, entre os cargos de prefeito, vice e vereador. Registrados os pedidos, agora todas as candidaturas aguardam julgamento pelo Tribunal, para que sejam confirmadas.

Os nomes dos candidatos, chapas, bem como as informações pessoais de quem pretende concorrer nessas eleições, podem ser acessados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

