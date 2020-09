Começa a partir deste domingo (27), a propaganda eleitoral na TV, rádio, internet, imprensa escrita e nas vias públicas. De acordo com o código eleitoral, todas as publicidades devem estar devidamente identificadas com o nome do candidato e de seu vice e o nome do partido e da coligação. As Eleições 2020 acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente, em primeiro e segundo turnos de votação.

Sábado (26) foi o último dia para que os candidatos políticos apresentassem suas coligações na Justiça Eleitoral. De acordo com a última atualização do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, foram registrados cerca de 36 mil pedidos de candidaturas em todo o estado. Em Curitiba, devem disputar os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador 1.200 candidatos. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o número de candidaturas pode ser maior, já que apenas 97% os envios haviam sido apurados.

Este ano, a maioria dos partidos ingressou com os pedidos ainda na sexta-feira (25), evitando lentidão no sistema e aglomeração nos cartórios eleitorais no último dia. “A Justiça Eleitoral agradece a colaboração dos partidos e dos meios de comunicação, que foram fundamentais na divulgação das informações”, afirmou o presidente do TRE-PR, Tito Campos de Paula.

Horário eleitoral gratuito na TV

Os juízes eleitoral responsáveis pela propaganda começarão a convocar os partidos políticos e representação das emissoras de rádio e TV a partir deste sábado (26) para a elaboração de um plano de mídia. O horário eleitoral gratuito será transmitido a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, de segunda-feira a sábado, em dois horários: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

Candidatura não registrada

Caso o candidato escolhido em convenção partidária não tenha tido seu pedido de registro apresentado pelo partido ou coligação no TRE-PR, ele tem até o dia 1º de outubro para solicitar seus registros à Justiça Eleitoral, até às 19 horas.

Consulta de candidatos

Todos os pedidos de registro de candidatura podem ser acessados no Sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. É possível consultar as candidaturas por município e cargo, com informações completas sobre a proposta de governo, bens declarados à Justiça Eleitoral, recursos arrecadados, gastos de campanha, situação em eleições anteriores e prestação de contas.