Em comemoração aos oito anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza, será realizado, neste domingo (10), mais uma edição do #CataratasDay, o Dia das Cataratas. São esperadas mais de 10 mil pessoas. No dia, os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu terão acesso gratuito para fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu e compartilhar fotos e vídeos nas redes sociais.

+Leia também: Você sabe qual o dia certo para montar a árvore de Natal?

Para o evento, a Prefeitura de Foz do Iguaçu também vai disponibilizar 60 ônibus, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h30 até as 9h30; e à tarde, às 14 horas até as 15h. Os locais de embarque são: Gramadão da Vila A, Bosque Guarani, Praça da Bíblia, Parque Remador (no Porto Meira), Praça Central (Três Lagoas) e Centro Comunitário da Vila C.

O retorno deve acontecer em torno de uma hora após a chegada ao atrativo, nos mesmos veículos. O passeio está limitado ao número de vagas disponíveis. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável. Haverá também estacionamento gratuito para quem for de carro próprio, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de residência e 1kg de alimento não perecível.

+Leia também: 11ª edição do Festival do Pão com Bolinho tem 55 opções a preço único

Passeio ciclístico

Na ocasião, também haverá um passeio ciclístico com destino às Cataratas. Neste caso, o ciclista precisa se inscrever com a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. A largada será realizada no estacionamento superior do Centro de Recepção de Visitantes, às 7h30. O trajeto encerra no primeiro mirante das Cataratas, em frente ao Belmond Hotel das Cataratas. Passeio ciclístico será permitido somente para maiores de 14 anos. Para se inscrever, basta enviar um e-mail com nome e RG para accifoz@hotmail.com e levar um quilo de alimento não perecível para colaborar com projeto social.