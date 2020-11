Clínica conta com um posto de coleta do laboratório Lanac dentro de sua unidade

Nesta época de pandemia, poder realizar todos os exames necessários para manutenção da saúde em um só lugar é prático e mais seguro. Foi pensando nesta facilidade que a Top Saúde montou uma estrutura para oferecer vários tipos de exames em sua sede, no Hauer, em Curitiba.

A especialidade da clínica são os testes alérgicos. No local são feitos dois tipos de testes. O Prick Teste é o teste no qual o médico aplica gotas de extratos potencialmente alérgenos (que podem causar alergia) sobre a pele e então utiliza uma lanceta pequena para aprofundar o contato da gota com a pele – é indolor. Em cerca de 15 minutos é realizada a leitura. O outro teste é o Patch, no qual são colados adesivos na pele contendo substâncias alérgenas. Eles são retirados em dois dias. É necessário voltar ao médico para avaliação do resultado.

Os exames de imagem permitem a visualização de estruturas internas do corpo de forma não invasiva, segura e rápida. A clínica oferece os exames de ultrassom, raio-x, ressonância magnética, eletrocardiograma, ecocardiograma e eletroencefalograma.

Como a Top Saúde tem uma unidade do laboratório Lanac em sua sede, ela também está ofertando os exames para detecção da Covid, além dos demais exames. Tudo feito dentro da mais rigorosa prática para evitar o contágio determinada para este exame. São dois tipos de exames ofertados. O IgM/IgG é feito com o sangue e serve para discriminar quais os tipos de anticorpos estão detectáveis, sendo que o IgM é mais associado a uma exposição recente, enquanto o IgG a uma exposição que ocorreu há mais tempo. Também é feito o RT-PCR (aquele em que um cotonete coleta amostra do nariz e da garganta). Este teste detecta a presença do RNA do vírus SARS-CoV-2.

A Top Saúde, em Curitiba, ainda oferece comodidades como ampla sala de espera e estacionamento no local. Para marcar consultas e exames, ligue para (41) 3524-0995 e 3524-0987 ou ainda pelo WhatsApp (41) 99717-6339.