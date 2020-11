Em caso de alergia à abelhas e vespas, as reações podem ser violentas

Responsável Técnico: Dr. Carlos Alberto Juraszek – CRM/PR 39935

Verão, dias mais quentes, mais longos. É o convite ideal para passear ao ar livre. E com as pessoas saindo mais, ficam mais sujeitas à picadas de insetos e ao pólen – que podem ser fontes importantes de alergia. Mas como tratar? Existe solução a longo prazo?

No caso de picadas por pernilongos e borrachudos, as reações são mais locais, com coceira e às vezes um pequeno inchaço. Porém, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), com relação à formigas, abelhas e vespas, a reação pode ser mais grave, com urticas —

lesões mais elevadas e que coçam bastante — e inchaços que deformam, principalmente pálpebras, lábios e orelhas.

Em algumas situações, podem ainda ocorrer falta de ar, tosse e chiado no peito. Pessoas mais sensíveis podem chegar a ter diarreia, vômitos e até queda de pressão, tonturas e a parada cardiorrespiratória. Em casos como esse é essencial procurar ajuda médica.

Outro tipo de alergia que acomete mais as pessoas nesta época do ano é ao pólen. Segundo a Asbai, uma pesquisa revela que 22% das crianças do Sul do Brasil têm sensibilização ao pólen de gramíneas e cerca de 25% dos adultos desta região têm alergia clínica ao pólen.

Mas afinal o que é o pólen? Ele é um conjunto de grãos minúsculos produzidos pelas flores. O pólen é a substância que faz as plantas produzirem sementes. Nem todos, no entanto, são alergênicos.

O pólen é o que motiva reações como rinite e conjuntivite. Os sintomas são espirros, nariz, olhos e garganta coçando muito e em alguns casos, congestão nasal, olhos vermelhos e lacrimejantes e até asma, tosse, chiado e dificuldade respiratória.

Existe tratamento?

Para a alergia a insetos, um importante tratamento é a imunoterapia, com uma eficácia de 98%, segundo a Asbai. Ela é feita com vacinas aplicadas. A pessoa fica protegida cerca de um mês e meio depois de aplicado o tratamento. E pode ficar imune por cerca de dez anos.

A Top Saúde, em Curitiba, realiza tantos os testes de alérgenos quanto a imunoterapia a um baixo custo. Localizada no bairro Hauer, ela ainda oferece comodidades como ampla sala de espera e estacionamento no local.

Para marcar consultas e exames, ligue para (41) 3524-0995 e 3524-0987 ou ainda pelo WhatsApp (41) 99717-6339.