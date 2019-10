Mais do que uma empresa de impressão digital, a Tecnicópias tem em sua cultura o apoio direcionado a causas de Curitiba

Uma das maiores preocupações da Tecnicópias ao longo de quase 36 anos de existência foi em sempre estar presente e apoiar diferentes causas da cidade de Curitiba.

Como uma das empresas da região de maior expertise, temos enraizado em nossa cultura organizacional que o apoio a causas institucionais, esportes e desenvolvimento da população é essencial e acaba fazendo toda a diferença.

Ao longo de toda a existência da gráfica, tivemos diferentes cases de sucesso em que o apoio institucional e patrocínio em diversas áreas da cidade surtiram efeitos.

A Tecnicópias é uma das principais gráficas especializadas em impressão digital de Curitiba, pode ser encontrada em diferentes ações pela cidade.

Mais do que apoiar financeiramente, a Tecnicópias faz questão de se envolver com projetos sociais sempre que possível. Um dos muitos cases de sucesso que valem a pena ser mencionados, estão na elaboração dos cartões de natal para a Casa de Apoio Gabriela. A empresa conseguiu arrecadar fundos para a manutenção do local com este simples gesto.

A empresa também contribui a muitos anos com o Hospital Pequeno Príncipe através do Projeto Gols pela Vida.

Além dos projetos relacionados a esporte e caridade, a empresa acredita que a educação é capaz de mover o mundo. Por isso, é muito comum encontrar o nome da instituição correlacionado com trabalhos educacionais, monografias e eventos universitários regionais.

Um dos eventos que a Tecnicópias faz questão de participar sempre que possível, são as Semanas Acadêmicas realizadas pela PUC-PR e a UFPR.

Com impressões de trabalhos gráficos e materiais para trabalhos, os universitários puderam contar com a parceria para projetos que incentivassem a educação de Curitiba, além de projetos culturais, exposições e shows.

Serviços

Com ampla experiência no mercado de impressão gráfica em Curitiba, a Tecnicópias possui diversos serviços personalizados para garantir que seu projeto fique de acordo com o desejado.

Sejam produtos voltados para consumo pessoal, empresariais, e muito mais. A instituição conta com a solução ideal para você quando se trata de impressão digital.

A Tecnicópias é uma das principais gráficas focadas em impressão digital em Curitiba. Além de todos os anos de expertise, podemos oferecer o que existe de mais moderno e inovador neste mercado.

Se você deseja mais informações sobre uma das melhores empresas de impressão gráfica, entre em contato através do e-mail comercial@tecnicopias.com.br

Website: http://tecnicopias.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/tecnicopiascuritiba