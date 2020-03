Conheça um pouco mais sobre o serviço de plotagem

Os serviços de plotagem são muito procurados por empresas que precisam imprimir diversos produtos em grande escala e com uma agilidade relevante, sem abrir mão da qualidade e eficiência.

A plotagem também pode ser utilizada para diversos nichos de mercados diferentes. Por ser um trabalho tão abrangente, é normal que encontremos negócios dos mais variados fazendo uso desta técnica de impressão.

para explicar melhor as áreas de atuação da plotagem, qual sua principal função e como ela pode ser desenvolvida, a Tecnicópias separou um artigo especial para tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto.

O que é plotagem?

A plotagem nada mais é do que o nome utilizado para impressões em grandes formatos. O nome deste tipo de serviço surgiu graças ao nome da máquina de impressão especializada por esta função: a plotter.

O serviço de plotagem pode ser usado por diferentes áreas como:

Indústria de vestuário

Empresas de comunicação visual

Decoração de ambiente

Decoração de fachadas

Banners

Folders

Profissionais da área de arquitetura e construção civil

Plotagem: O que buscam as pessoas por trás deste serviço?

Pessoas que precisam dos serviços de plotagem buscam primeiramente por um serviço de qualidade e eficiência de impressão.

Além disso, a agilidade para a prestação do serviço é fundamental, já que em muitos casos, os trabalhos estão relacionados diretamente com prazos e demandas a serem concluídas.

Um público que precisa e utiliza bastante deste tipo de serviço são os estudantes de engenharia e até mesmo os profissionais já formados. Afinal, ter uma boa plotagem ao produzir uma planta e apresentar para o cliente, é fundamental para causar boa impressão e aumentar o valor agregado de serviço.

Tipos de plotagem

Existem diversos tipos de plotagem no mercado, mas as mais usadas geralmente acabam sendo as que são direcionadas para o mundo da publicidade, através de grandes quadros, banners, lonas ou adesivos plásticos.

A grande vantagem deste tipo de serviço está na qualidade do produto, já que podem ser expostos à luz solar e a chuvas na maioria das vezes.

Ao escolher um local para fazer qualquer material que necessite de plotagem, esteja atento às formas de trabalho da empresa, pois, caso um material esteja com uma qualidade minimamente inferior, pode comprometer por completo o desenvolvimento do seu trabalho e o resultado esperado.

A plotagem da Tecnicópias

No mercado a 36 anos, a Tecnicópias consegue desenvolver procedimentos específicos que garanta a qualidade e a eficiência de impressão da plotagem.

Na gráfica em Curitiba, o cliente pode escolher fazer plotagens com alta definição, contando com qualidade fotográfica em diversos materiais e impressões de até 1,5m.

Além disso, a Tecnicópias é especialista em plotagem para ambientes externos e internos, podendo garantir a qualidade que você espera de um serviço como este. Para estudantes de engenharia, esse tipo de serviço com materiais gráficos se torna fundamental, já que a qualidade da impressão e a eficiência de entrega são levadas em consideração.

Conheça nossa gráfica e todos os serviços oferecidos. Conte com quem está no mercado a três décadas e entende o que você realmente procura. Faça um orçamento online e deixe seu projeto ainda mais incrível.