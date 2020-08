Além de um material gráfico para reforçar a marca, elas podem até ajudar na gestão da empresa

Se você pensa em reforçar a marca do seu negócio e ao mesmo tempo organizar os processos dentro da empresa, uma excelente opção é fazer uso de tags gráficas no dia a dia empresarial.

A tag é um material impresso que serve originalmente para utilização promocional. Elas podem apresentar tamanhos e formatos distintos, além de materiais diversos. Elas costumam ser mais usadas em negócios específicos como vestuário, bijuterias, utensílios de cozinha e até mesmo em tapeçarias.

Este tipo de material pode ser impresso da maneira que sua empresa julgar necessária. Na maioria das vezes, é possível aproveitar todos os lados da tag. Na frente, por exemplo, você poderá explorar sua logomarca enquanto que no verso pode deixar em branco para colar etiquetas ou fazer campos específicos para preenchimento à mão.

Fora do setor de varejo, muitas pessoas usam as tags para festas e no material escolar.

A Tecnicópias, gráfica em Curitiba com 36 anos de tradição, deu algumas dicas para explorar melhor esse recurso gráfico.

Para que usar?

Quase que na totalidade dos casos, as tags impressas são utilizadas para fazer a marcação de preço de um determinado produto. Desta forma, é possível controlar o estoque e informar o preço para o consumidor de maneira mais simples.

Através das tags, o seu negócio poderá ter uma gestão melhor, no qual todos os detalhes do produto poderão ser encontrados de maneira mais objetiva através do seu sistema, facilitando o processo de organização e controle do estoque.

Qual o tamanho ideal?

Tudo vai depender do seu negócio e do tipo de produto com o qual você trabalha. Precisamos partir do princípio de que um material gráfico com o objetivo de divulgar uma bijuteria, por exemplo, não poderá ser o mesmo que o de um utensílio doméstico.

É possível explorar cortes diferenciados que combinem com o tipo de negócio. Cores também pode reforçar sua marca. E por que não uma tag com o formato de sua logomarca?

O ideal é que a gráfica escolhida possa auxiliar nesta escolha. Na Tecnicópias, o setor de atendimento tem a expertise para ajudar os clientes com dicas e sugestões personalizadas para cada caso.

