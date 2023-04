Fazer compras no supermercado é algo que não dá para abrir mão, mas é possível economizar nesse quesito. Confira dicas para fazer sobrar mais dinheiro!

As compras no supermercado são muito importantes nas tarefas de casa, pois é possível organizar a rotina de alimentação, higiene e limpeza. No entanto, sejam compras mensais ou semanais, ela pode corresponder a uma grande parcela de gastos no orçamento do mês.

Mesmo sabendo que esse é um gasto vital e importante, ainda é possível criar alguns hábitos para conseguir economizar, sem cortar itens importantes, e fazer sobrar dinheiro para você usar com lazer, por exemplo.

Para isso, será fundamental criar disciplina em algumas ações e poder contar com um supermercado de qualidade e preço baixo, como o Superdia.

Quer conferir as dicas que trouxemos sobre como economizar no supermercado? Então continue a leitura para saber mais!

Como economizar na hora de comprar alimentos? 5 dicas!

A compra de alimentos pode representar um alto custo, no entanto, é possível economizar em alguns detalhes. Confira as dicas abaixo.

1 – Não vá ao mercado com fome

Para tornar a rotina mais prática e dinâmica, é comum pular algumas refeições e emendar uma atividade na outra. Por exemplo: ao sair do trabalho, você pode ir direto ao mercado.

E esse é um dos grandes erros para quem quer economizar nas compras. Com tantas opções deliciosas e o estômago vazio, é comum que as pessoas queiram levar de tudo um pouco para matar a vontade momentânea. E é exatamente aí que acabam acontecendo os gastos fora do previsto.

Para evitar esse tipo de situação, evite ir ao mercado com fome. Você não precisa parar para fazer uma refeição completa. Você pode fazer pequenos lanches, como comer uma fruta, tomar um iogurte ou comer uma barra de cereal.

O importante é alimentar-se com algo que gera saciedade por um período. E então, quando voltar para casa, você pode fazer uma refeição completa, sem extrapolar o orçamento com gastos desnecessários.

2 – Tenha uma lista

Pessoas que vão ao supermercado sem uma lista de compras também tendem a gastar mais do que o previsto. Isso porque sem saber ao certo o que precisa comprar, fica mais fácil de pegar itens desnecessários.

Por exemplo: você vai ao mercado apenas para comprar pão. Chegando lá, lembra que o amaciante está acabando, então compra mais um frasco. Em casa, na hora de guardar, encontra um frasco cheio escondido no armário, que você não lembrava que tinha.

Tenha em mente que fazer isso uma vez ou outra é normal, acontece. No entanto, repetir esse padrão todas as vezes que for ao supermercado pode causar muitos gastos desnecessários, então tenha sempre uma lista com todos os itens que você precisa.

3 – Faça uma lista enxuta

Repense: você precisa mesmo de certos itens ou está comprando por gula, ou vontade momentânea? Alguns itens podem ser totalmente dispensáveis na sua lista.

Se você está comprando todos os tipos de fruta porque quer estabelecer o hábito de ingerir com maior frequência, pode ser que esses alimentos apenas fiquem rolando na sua fruteira, semana após semana. Nesse caso, é muito melhor comprar pequenas porções de frutas que você já está habituado a comer.

Outro exemplo: você precisa, por questões de saúde, diminuir o consumo de açúcar. Então, que tal em vez de comprar dez barras de chocolate, comprar apenas duas para fracionar ao longo do mês?

Esse é um hábito muito mais saudável e que permitirá economizar ou até mesmo direcionar esse gasto para outros itens mais importantes.

Dica extra: Aproveite as ofertas do Clube Superdia

Seja um cliente Clube Superdia, com ofertas exclusivas para ativar e ganhar mais descontos! Baixe o aplicativo Superdia:

4 – Aproveite os dias de desconto

Muitos mercados fazem dias de descontos, como: quinta do hortifrúti, sexta da limpeza, sábado da carne, e por aí vai. Nesses dias, é comum que os itens sejam mais frescos e mais baratos, muitas vezes até com valores fixos.

Essa é uma ótima opção para você garantir melhores preços e produtos de excelente qualidade. Confira os dias especiais de desconto do Superdia:

2.ª feira: Segunda Gigante: produtos institucionais são disponibilizados em tamanhos maiores (food service);

produtos institucionais são disponibilizados em tamanhos maiores (food service); 3.ª feira: Preço Único: itens identificados de R$ 1 a R$ 10;

itens identificados de R$ 1 a R$ 10; 4.ª feira e 5ª feira: Sacolão: novidades e ofertas em hortifrúti;

novidades e ofertas em hortifrúti; 6.ª feira: Sextou: ofertas de cervejas, destilados, refrigerante, pizza e sobremesa;

ofertas de cervejas, destilados, refrigerante, pizza e sobremesa; Sábado do Churrasco e Domingo Dia D: ofertas de carnes e todos os complementos para o churrasco.

5 – Compre itens versáteis

Comprar itens versáteis pode ser um grande aliado para a rotina. No dia do hortifrúti, por exemplo, você pode comprar um pouco mais de brócolis. Ele pode ser feito como salada, refogado, assado e até congelado, durando muito mais tempo.

Pensando que você vai pagar menos, já que ele provavelmente estará em promoção e durará mais tempo, você terá um excelente custo-benefício.

Você também pode usar essa tática em diferentes cenários, como na limpeza: compre um produto multiúso no dia das promoções de higiene e limpeza. Ele é uma ótima opção para diferentes superfícies e você poderá pagar menos.

Toda terça-feira é dia de Preço Único nas unidades Superdia: somente de R$1 a R$ 10 em itens identificados | Crédito: Divulgação

Como evitar gastos no supermercado?

Além das dicas já citadas acima, é sempre importante ter organização. Mantenha seus armários organizados, tendo sempre em mente o que realmente precisa comprar e o que você ainda tem em casa. Assim, evita-se comprar itens desnecessários.

Também não esqueça de priorizar o que é fundamental. Se o orçamento estiver apertado, pode ser que seja preferível comprar alimentos para as grandes refeições do que gastar com salgadinhos, por exemplo.

Se o orçamento estiver bom, permita-se aproveitar e comprar alguns itens deliciosos, mas sempre com moderação.

O que é melhor: compra semanal ou mensal?

Aqui não há uma resposta certa e tudo vai depender da sua rotina. Por exemplo: se você faz marmitas para a semana, pode ser que você queira priorizar alimentos frescos. Então você pode comprar o básico uma vez ao mês e comprar carnes e verduras uma vez por semana, nos dias de promoção.

Se você não tem esse hábito ou não come tanto em casa, uma compra no mês pode ser o suficiente. Analise sua rotina para entender melhor o que faz mais sentido.

Como fazer a compra do mês render?

Neste quesito, quatro dicas são muito valiosas:

Congele: sempre que sobrar um pouco de comida ou ver que tem algo que está estragando, congele esse alimento. Assim ele durará por mais tempo, você não perde e terá disponível quando precisar; Compre itens maiores: essa dica é muito válida para produtos de limpeza e higiene. Se seu sabão de lavar roupas e papel higiênico costumam acabar antes do final do mês, pode compensar comprar itens tamanho família para render mais; Compre itens de diluição: diversos produtos, principalmente de higiene, podem ser diluídos. Essa prática faz com que o produto renda muito mais, podendo durar até mais de um mês; Vá em atacarejos: supermercados dessa modalidade permitem comprar itens em maior quantidade com menor preço. Assim é possível gastar menos e fazer os produtos durarem o mês todo.

todo dia é um Superdia de aproveitar os preços no atacarejo e encher o carrinho de ofertas. | Crédito: Divulgação

Atacarejo Superdia

Uma última dica muito importante: escolha um bom supermercado. Todas as dicas dadas neste artigo serão muito melhores se você puder contar com um supermercado que ofereça preço baixo e qualidade, como o Superdia, da rede paranaense Supermercados Ítalo .

Com itens de alta qualidade, dias de promoção, itens tamanho família e possibilidade de compra em grande quantidade, você consegue fazer uma ótima compra do mês gastando somente o necessário e economizando para o seu lazer.

Unidades em Curitiba:

Xaxim – Rua Francisco Derosso, n.º 900

Novo Mundo – Rua Isaac Guelmann, nº 4134