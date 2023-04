BEST BET

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento de novos cassinos online no Brasil. Isso acontece devido a popularidade do setor e também a flexibilização da legislação no país, que permite que plataformas do exterior sejam utilizadas pelos brasileiros.

Neste cenário, muitas casas de apostas esportivas, que também possuem cassino, passaram a patrocinar clubes, eventos e influenciadores. Um processo que atraiu novos usuários e gerou o surgimento de novos sites.

Outro fator que impulsiona o crescimento da indústria de cassinos é o tamanho do mercado nacional. O Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de população, com mais de 210 milhões de habitantes.

Portanto, tem uma demanda crescente por entretenimento e lazer, o que inclui os jogos de cassino. Além disso, há toda uma facilidade ao acesso aos cassinos online através dos dispositivos móveis.

Com um público tão grande e acesso à rede, novos sites tentam atrair parte desta população. Para isso, se utilizam de bônus e outras ofertas, como detalharemos ao longo deste artigo.

Diferentes Cassinos

Com um número cada vez maior de Cassinos, é importante destacar que existem particularidades. Ou seja, você encontrará sites que oferecem características que outros não.

Portanto, na hora de escolher um Cassino é preciso observar detalhes como bônus, rollover, métodos de pagamentos e também os jogos e provedores disponíveis.

Afinal, é fundamental que o site que você se cadastrar tenha um jogo que você busca para te entreter. Assim como os bônus podem trazer um atrativo extra para você começar a jogar.

Para você ter uma dimensão do que pode encontrar, o cassinos.info apresenta novos cassinos online aqui.

Izzi Casino

O Izzi Casino é uma pção para quem busca jogar com dealers locais ao vivo. Além disso, a plataforma é ideal para jogadores iniciantes, pois oferece baixo limite de depósito e benefícios VIP após a verificação da conta.

O bônus do Izzi Casino é de 100% do primeiro depósito até R$1.500, além de 500 giros grátis. Os jogadores que fizerem mais três transferências para a plataforma continuam a receber benefícios, totalizando um pacote de boas-vindas de R$3.250.

No site você encontra um catálogo completo. Portanto, abrange praticamente todos os tipos de jogos do setor, desde os caça-níqueis clássicos até os jogos crash em alta no momento, como o Aviator.

Na Izzi Casino é possível fazer depósitos através de Pix, Picpay, boleto, bitcoin entre outros métodos.

Betcoco Casino

O Betcoco oferece também muitas opções de jogos online, Isso inclui os mais populares das grandes empresas do mercado.

Com mais de 8 mil opções de jogos de mais de 60 desenvolvedores de softwares, a plataforma também permite que todos os jogos sejam testados na versão demo.

Os jogos de mesa também possuem uma categoria própria, o que é um ótimo diferencial em relação a outros cassinos online que geralmente focam nesses jogos apenas na sessão ao vivo.

O Betcoco casino conta com uma oferta aplicável aos dois primeiros depósitos, totalizando até R$5.000 em créditos de apostas e 100 giros grátis.

A casa ainda tem um grande catálogo de métodos de pagamento. São aceitos Pix, Picpay, boleto, transferência bancária, Neteller e criptomoedas.

Stake Casino

No Stake Casino, tem um catálogo diversificado de jogos. São mais de 3 mil opções, incluindo muitos estilos diferentes além das tradicionais slot machines.

A casa também ofereça jogos na versão demo, permitindo que o jogador se familiarize com novos estilos antes de apostar dinheiro real.

A plataforma também se destaca por separar as opções entre slots, Blackjack, roleta, bacará, compra de bônus, exclusivos, originais e muito mais.

Além disso, a oferta de boas-vindas é de 200% no primeiro depósito para aportes entre R$100 e R$2.500.

Você pode depositar na Skate Casino através do Pix e de criptomoedas. Entre as opções estão o Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Roobet Casino

O Roobet Casino é outra nova alternativa. É um dos poucos criptocassinos que também aceita Pix e outros meios de pagamento locais.

Além disso, oferece bônus para novos jogadores e outras ofertas recorrentes após o cadastro. A promoção de boas-vindas é diferenciada, pois não é necessário cumprir rollover, mas é mais indicada para jogadores dispostos a apostar uma quantia mais alta.

Nesta oferta, o jogador recebe rodadas grátis ao longo de suas apostas. No total, é possível ganhar até 70 giros grátis no valor somado de US$80.

O Roobet Casino ainda oferece suas próprias versões de Plinko, Mines, Torres, Crash, Minas, Dados e Roleta.. Além disso, todos esses softwares podem ser testados na versão gratuita, assim como os mais de 3.000 títulos de slots disponíveis.

Além do Pix, a casa aceita o boleto bancário, MuchBetter, Astropay e as criptomoedas Bitcoin, Ethereum e Litecoin para depósitos.

Empire.io Casino

O Empire.io é outra opção do universo dos criptocassinos. O site oferece jogos ao vivo com dealers que falam português e um catálogo completo de slots.

Diferentemente do que é comum em cassinos online, o bônus oferecido pelo Empire.io não se trata de créditos de aposta, mas sim de um reembolso (cashback) sobre as apostas perdidas. Esse retorno é de 20%, com um limite de 2.000 USDT.

O catálogo do Empire.io é formado por mais de 3.700 jogos, com produtos dos principais provedores de jogos.

Na página inicial dos jogos, é possível escolher entre várias opções de categorias,, provedores e ainda ordenar a lista de softwares de acordo com critérios como volatilidade, Hit Ratio (frequência de rodadas vitoriosas) e RTP (porcentagem de retorno ao jogador).

A casa aceita transferência bancária e também as criptomoedas Dogecoin, Bitcoin, Ethereum e Litecoin como métodos de depósitos.

Conclusão

O volume de cassinos online no Brasil não para de crescer. Cada dia surge uma novidade e que tenta se destacar e atrair o público de alguma forma.

Por isso, é recomendável que você sempre acompanhe essas atualizações do mercado. Isso porque você pode ter uma experiência melhor com estas novas plataformas, que entram já conhecendo melhor as necessidades dos usuários.

Neste artigo, você conheceu alguns desses novos cassinos online que valem a pena experimentar. São plataformas que apresentam um grande catálogo de jogos e também bônus atrativos.