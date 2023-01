A Série A do Campeonato Brasileiro 2023 só tem o seu início em abril, mas a competição pode ter um […]

A Série A do Campeonato Brasileiro 2023 só tem o seu início em abril, mas a competição pode ter um recorde estabelecido logo em seu começo. Isso porque, no início do próximo ano, ao menos 10 times que disputam o torneio terão técnicos estrangeiros em seu comando, e caso não haja nenhuma dispensa até o começo do Brasileirão, esse será um novo recorde.

A quantidade de dez treinadores estrangeiros à frente dos principais times do país foi estabelecida quando Vítor Pereira foi anunciado no Flamengo – o português irá ocupar o lugar de Dorival Jr no comando técnico da equipe em 2023. Dentre os treinadores do exterior, há uma clara hegemonia dos portugueses, já que sete dos 10 são de lá, dois são da Argentina e um do Uruguai.

No Brasileirão 2022, os times da Série A também tinham 10 treinadores de fora do país, contudo, essa quantidade só foi atingida perto do final do primeiro turno da competição. No começo do Campeonato Brasileiro de 2022, “apenas” sete estrangeiros estavam à frente de clubes tupiniquins, já para 2023 serão 10 técnicos de fora do país iniciando o torneio no comando de algum time da Série A, um incremento de pouco mais de 40%.

Há ainda a possibilidade de que um treinador de fora do país também assuma a seleção brasileira, e alguns dos nomes mais cotados são o de Abel Ferreira, do Palmeiras, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, mas ao que se sabe, por enquanto não há nenhum tipo de negociação sendo conduzida pela CBF nesse sentido, já que ambos os treinadores parecem muito satisfeitos em seus respectivos clubes.

Apesar do Campeonato Brasileiro ter seu pontapé inicial em abril, os fãs não ficarão sem futebol todo esse tempo, já que diversas competições nacionais e internacionais ocorrerão nesse período. Dentre elas se destacam as ligas europeias, o Mundial de Clubes e os Estaduais, que em comum, além de mexerem com a paixão do torcedor, também fazem parte do catálogo da 1xBet, uma das principais operadoras de palpites atuantes no país. Por conta disso, o sitedeapostasonline.net fez uma análise da 1xbet, apresentando aos usuários os principais pontos positivos e negativos da plataforma, assim como os serviços ofertados, promoções disponibilizadas e os seus diferenciais diante das concorrentes.

Novo treinador do Bahia inicia mudanças no dia-a-dia

Dentre os clubes que recorreram a treinadores estrangeiros para a disputa da temporada 2023 está o Bahia, que contratou o português Renato Paiva. E o técnico já chegou no time promovendo mudanças, dentre elas algumas alterações na forma do trabalho do dia-a-dia.

Conhecido por ser bastante estudioso e compenetrado, Paiva chegou ao Tricolor de Aço com bastante conhecimento sobre a história do clube e também do atual elenco, chegando a fazer menções ao título brasileiro conquistado pelo time em 1959 e ao treinador Evaristo Macedo que, segundo o português, é a sua referência no Bahia.

Com uma semana trabalhando no CT do Tricolor de Aço, ficou evidente que Paiva é bastante rigoroso com a pontualidade, assim como para as reuniões diárias, que o treinador realiza antes das sessões de treinamento. Ao que parece, antes de cada treinamento, Paiva explica aos atletas o que ele espera que os futebolistas façam, realizando ainda um pré-treino e atividades de pós-treino, como alongamentos, algo que já acontecia na época do treinador Diego Dabove.

Além das reuniões frequentes com o elenco, Paiva também tem proposto reuniões rotineiras com a diretoria do clube, algo atípico se comparado a outras épocas. Com isso, só o tempo dirá se a metodologia empregada por Paiva, que trabalhou durante duas décadas nas divisões de base do Benfica, um dos gigantes de Portugal, funcionará no futebol tupiniquim.