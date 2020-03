Loja está funcionando normalmente, mas a recomendação é que clientes usem o canal digital

Na situação delicada e complexa que o mundo vive por causa da pandemia do COVID-19, mas ciente de que muitas pessoas estão em plena jornada de obras ou necessitam de reparos emergenciais, o Materiais de Construção Olímpico decidiu continuar funcionando.

A empresa, que tem mais de 30 anos de mercado, acredita que neste momento deve agir com equilíbrio e responsabilidade. Ela isolou os colaboradores que se enquadram no grupo de risco e tomou todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde quanto à higiene e limpeza.

Porém, como entende que muitos dos clientes ainda demandam o suporte da empresa, a recomendação é que eles usem o canal digital, evitando o contato e aglomerações.

É possível comprar os materiais pelo site www.olimpico.com.br, inclusive com rastreamento de pedido ou pelo televendas (41) 3286-1113, WhatsApp (41) 99994-4462 ou vendas@olimpico.com.br

Acreditamos que com o esforço e entendimento de todos, venceremos este vírus!