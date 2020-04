Como dar um novo formato ao cômodo sem gastar muito

As mudanças são necessárias, e muitas vezes, temos vontade de fazer repaginações em vários ambientes da casa. Porém, sem um orçamento tão grande, às vezes acreditamos que se torna impossível. Porém, mudar o quarto com pouco dinheiro pode se tornar simples se você fizer da maneira certa.

Para modificar o cômodo que por muitas vezes, se torna nosso refúgio, às vezes, podemos fazer pequenas mudanças, gastando pouco dinheiro que fazem com que o cômodo da casa realmente pareça ser outro.

E para te ajudar a modificar o seu quarto e fazer com que você gaste pouco dinheiro, a Olímpico Materiais para Construção selecionou algumas dicas importantes para você.

Pintura

A pintura realmente faz com que o quarto ganhe uma nova vida. Dependendo do tamanho do ambiente, é possível escolher fazer essa modificação com pouco dinheiro. Como já falamos, escolher tons claros e que combinem com os móveis é fundamental neste processo.

E se você quiser modificar um pouco, poderá escolher pintar apenas uma parede do quarto, fazendo com que o local ganhe mais amplitude e fique mais agradável.

Papel de Parede

Outra opção para destacar a parede do quarto e causar uma sensação maior no quarto são os papeis de parede. Assim como a pintura, eles conseguem modificar por completo o tom local.

A vantagem do papel de parede é que, se você enjoar da visão, poderá facilmente retirar o material e aplicar um novo papel sob a pintura original. Desta maneira, se torna possível ter um ambiente diferente sempre que julgar necessário.

Iluminação

Para repaginar o quarto de maneira simples e barata, você não precisará contar apenas com a luz principal do ambiente. Acrescentar spots ou luzes de parede pode ser uma excelente opção.

Além de transformar o ambiente do quarto em algo mais romântico, você poderá ganhar luzes de leitura ou até mesmo, para se sentir mais confortável ao deitar para dormir.

Prateleiras

Quer criar uma nova decoração no seu quarto? As prateleiras dimensionais são excelentes para isso. Já foi o tempo em que esses utensílios de casa eram usados apenas como apoiadores de algo.

Crie um cenário leve, divertido e de acordo com a sua personalidade. Escolha prateleiras que façam sentido com a nova fase do quarto.

Mude os móveis

Se você tiver espaço no ambiente, a mudança de móveis dentro do ambiente costuma ser libertadora. Nesses momentos, além de fazer uma seleção de objetos que você utiliza ou não, é possível descobrir maneiras de aproveitar melhor os espaços do cômodo.

Mude a cama de lugar, a penteadeira. Crie novos cenários se possível. Mudar é preciso e inovar com o que já temos em casa, às vezes, é a melhor alternativa.

E para que você não precise se preocupar com preços acessíveis e qualidade dos produtos para otimizar e modificar seu quarto, conta com as lojas física e virtual da Olímpico Materiais para Construção, a sua loja em Curitiba.