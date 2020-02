Em Curitiba, empresária está à frente da Car Station Funilaria e Pintura, mostrando renovação e empreendedorismo em um segmento que até então tinha predominância masculina

Em nossa sociedade plural e globalizada, será que ainda existem profissões consideradas femininas ou masculinas? Esta separação vem desaparecendo com o tempo, principalmente com a iniciativa de pessoas corajosas, como no caso de mulheres que escolheram um caminho profissional repleto de desafios e assumiram ocupações que, até então, eram dominadas pelos homens.

Um bom exemplo dessa mudança está em Curitiba, onde a empresária Guerda Tiziane Adão comanda a Car Station Funilaria e Pintura. Coragem, determinação, dedicação, motivação e muito profissionalismo são apenas algumas das características para descrever a atuação dessa mulher pioneira e apaixonada pelo universo dos carros.

Atualmente, a Car Station é uma referência em Curitiba, oferecendo um espaço físico diferenciado e uma funilaria automotiva de alta qualidade. O negócio preza pelo bem-estar e pela satisfação dos clientes, tendo como proposta principal tornar o dia a dia mais prático e menos estressante.

Empreendedorismo feminino no Brasil

O empreendedorismo feminino é resultado de uma longa trajetória de muito esforço e superação. Em 2018, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua,mostraram que quase 25% das mulheres ativas no mercado de trabalho tinham feito curso superior (faculdade), enquanto apenas 15% dos homens haviam finalizado a graduação.

Ainda assim, a pesquisa também revelou que as mulheres chegavam a receber salários 24,4% menores do que o dos homens. Por isso, muitas dessas mulheres batalhadoras e donas do próprio destino começaram a abrir seus negócios e aumentar seus ganhos, mostrando o real valor da mulher no mercado de trabalho.

Case de sucesso

A Car Station Funilaria é a prova de que o empreendedorismo femininopode abranger todas as áreas. Atualmente, segundo o SEBRAE, 24 milhões de mulheres possuem seu próprio negócio no Brasil e lutam todos os dias para serem independentes.

Em uma funilaria, por exemplo, o cuidado com todos os detalhes da pintura, do conserto dos pequenos amassados, da reparação de pequenos defeitos e atenção máxima à qualidade dos serviços são diferenciais importantes. A Car Station oferece isso e muito mais, contando com os melhores profissionais do mercado em estética automotiva, recuperação total ou parcial de veículos e reparos rápidos.

Quebrando tabus: carro também é coisa de mulher!

Aos poucos, as mulheres vêm conquistando mais espaço no mercado automotivo e mostrando o seu real valor para as empresas do segmento. No setor, as empresas automotivas que possuem mulheres no ramo de chefia podem ter ganhos 21% maiores.

Atualmente, 17% das funções em uma montadora de veículos são ocupadas por mulheres. E, na iniciativa empreendedora, a funilaria Car Station, em Curitiba, é o exemplo perfeito de como uma mulher decidida a trabalhar no setor automotivo pode criar e gerenciar um negócio de sucesso!