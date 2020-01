Pensando na otimização e valorização do tempo dos clientes, empresa garante reparos rápidos e excelente estética automotiva

Com uma rotina cada vez mais agitada, repleta de compromissos e obrigações que tomam conta do cotidiano, muitas pessoas se esquecem de adotar alguns cuidados básicos com seus veículos. Higienizar, revisar as partes mecânicas e realizar pequenos reparos na pintura e funilaria são apenas alguns dos itens que acabam deixados para depois.

Contudo, é muito importante ressaltar que ser negligente com a manutenção e a conservação de um veículo pode ter um custo alto no longo prazo, gerando problemas graves, desvalorização do patrimônio e até acidentes.

A falta de tempo é uma constante nos dias de hoje, e é impossível fugir das tarefas da agenda diária, mas existem soluções que podem ajudar a tornar o dia a dia mais prático e cômodo. Um exemplo está no portfólio de serviços de estética automotiva da Car Station, oficina localizada em Curitiba, que criou uma forma de atendimento inovadora, pensada para otimizar e valorizar o tempo de seus clientes.

Na oficina de funilaria, estão disponíveis diversos serviços rápidos e de alta qualidade, como higienização interna com hidratação, polimento técnico, espelhamento e vitrificação, hidratação de couro, lavagem, polimento de farol e pequenos reparos de pintura. Os atendimentos são feitos com agilidade, precisão e excelente performance, a fim de devolver o veículo rapidamente para o dono, gerando o menor transtorno possível.

Com os serviços da Car Station, não há mais motivos para procrastinar os cuidados mínimos que seu carro merece. Os serviços podem ser agendados, com horários flexíveis, e os prazos de entrega são rigorosamente cumpridos, para que o cliente fique realmente satisfeito.

Todos os serviços de estética automotiva em um só lugar!

A Car Station trabalha com uma equipe qualificada e experiente, além de empregar as melhores matérias-primas, insumos e procedimentos em seus serviços de funilaria, pintura, higienização e embelezamento automotivo.

A oficina tem um ambiente totalmente seguro e realiza procedimentos de restauração completa, tanto de carros antigos quanto de veículos sinistrados; e também faz retoque express executado em até duas horas ou no mesmo dia. A proposta é tornar o dia a dia dos clientes mais prático e menos estressante, executando os melhores serviços, no menor prazo.

Para tornar o processo de atendimento ainda mais dinâmico, a Car Station trabalha com orçamentos online. O cliente só precisa enviar imagens de seu veículo para uma avaliação prévia mais rápida e precisa. Se preferir, o cliente pode solicitar que a equipe da oficina vá até o local onde o veículo se encontra.

Outro diferencial da funilaria é oferecer ao cliente um espaço físico moderno e agradável, com um café chamado de “Espaço Relax”, onde é possível usar o wi-fi e trabalhar enquanto o carro está sendo lavado ou reparado. A Car Station oferece tudo isso porque acredita que o tempo de cada pessoa é importante e, por isso, deve ser gasto com aquilo que realmente importa!

Conheça a melhor funilaria de Curitiba, na Rua Carlos de Laet, 1235 – Hauer. Acesse o site oficial e peça um orçamento online!