Be8 aproveitou a comemoração dos seus 18 anos e o lançamento da 7.ª edição do Relatório de Sustentabilidade para anunciar a nova marca

BSBIOS agora é Be8, uma nova marca que reforça o compromisso da empresa em continuar avançando no setor de energias renováveis. A mudança acontece quando a companhia, líder nacional na produção de biodiesel, completa 18 anos de atuação no mercado energético.

O anúncio da nova marca foi feito pelo fundador e presidente da Be8 (a pronúncia é “be eight”), Erasmo Carlos Battistella, em uma live transmitida para divulgar a 7.ª edição do Relatório de Sustentabilidade, no qual a empresa apresenta seus resultados no ano de 2022.

Crescimento e nova marca

Na vanguarda da transição energética, a empresa completou 18 anos e passou por um processo de rebranding, reflexo do crescimento estratégico e posicionamento internacional da empresa, assumindo sua nova identidade: Be8.

Com a nova marca, a Be8, que já era líder nacional na produção de biodiesel, torna-se uma companhia de tecnologia global, reforçando a crença no poder das energias renováveis como um agente transformador para um planeta mais verde e sustentável.

“O ano passado foi marcado por avanços significativos. Entramos em 2023 trazendo mais inovações, como a evolução da nossa marca, lançada quando atingimos nossa maioridade: agora somos Be8”, afirmou Erasmo Carlos Battistella, presidente da empresa.

Nova identidade visual

A nova identidade adiciona ação e movimento à marca, traços do novo momento da empresa. Com isso, a Be8 ressignifica o “B” de BSBIOS, transformando-o no verbo “to be”, que significa “ser/estar”. O número 8 simboliza o infinito, inspirado no ecossistema circular de inovação presente nas ações e estratégias da companhia.

Presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, anuncia a nova marca da companhia | Foto: Divulgação

Relatório de Sustentabilidade

O novo Relatório de Sustentabilidade 2022 divulgado pela Be8 reforça a trajetória de responsabilidade ambiental, social e de governança, que está na raiz do negócio de biocombustíveis.

Sob o propósito inegociável de liderar a renovação energética para criar um futuro sustentável, a maior produtora de biodiesel do Brasil estabeleceu como meta se tornar carbono neutro até 2030.

Crescimento durante instabilidade internacional

Mesmo com um cenário global de incertezas, alta volatilidade dos preços das commodities e crescimento da taxa de juros por causa de fatores como a guerra na Ucrânia e a pandemia da Covid-19, além da diminuição no Brasil do percentual de mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel, a Be8 teve bons resultados.

O Relatório apresentou o faturamento consolidado de 2022, que foi de R$ 9,6 bilhões, correspondendo a uma evolução de 9% em relação ao ano anterior. O EBITDA totalizou R$ 354 milhões, ou seja, houve aumento de 12% sobre o apurado em 2021.

A Be8 também registrou crescimento nas suas receitas, puxado pela expansão da capacidade produtiva e avanço de preços subsequente à valorização das matérias-primas. Assim, com a marca de 889.114 m³ de biodiesel produzidos, ela manteve a liderança em volume, com 14,24% do market share do setor.

“Um fato positivo foi a mudança estrutural no modelo de comercialização de biodiesel, que entrou em vigor em 2022, com a substituição dos leilões públicos pela contratação direta entre distribuidores e produtores. Nessa nova dinâmica de mercado, que confere mais autonomia na negociação das condições comerciais, estamos apresentando um ótimo desempenho”, destacou Battistella.

Mercado consumidor

No ano de 2022, a Be8 atendeu clientes de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

No mercado internacional, a empresa exportou biodiesel para 12 países: África do Sul, Bangladesh, Bélgica, China, Coreia do Sul, Eslovênia, Espanha, Índia, Itália, Letônia, Países Baixos e Paquistão.

Presença no mercado internacional

A Be8 agora negocia e opera biocombustíveis de segunda geração, com a produção de biodiesel a partir de óleo de cozinha usado (UCO, na sigla em inglês), na Suíça. A planta adquirida em 2022 só fortalece a presença no país, onde o grupo já tinha uma plataforma de comercialização com foco principal no mercado europeu.

Aliás, a companhia é pioneira na exportação de biodiesel para o continente europeu, com início das atividades em 2013. No começo de 2023, a Be8 também levou o biocombustível para os Estados Unidos.

A primeira exportação em escala comercial foi realizada com o registro EPA (Environmental Protection Agency), Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Esse selo autoriza a comercialização a partir da garantia de que a produção tenha sido segregada e dentro dos padrões norte-americanos.

“O ano de 2022 também marcou o processo de preparação da empresa para obter certificações que permitam realizar essas exportações para os Estados Unidos. O sucesso da operação é um reconhecimento da qualidade do produto produzido no Brasil”, acrescentou o presidente da Be8.

Presença na América do Sul

O complexo La Paloma, no Paraguai, foi comprado para realizar o esmagamento de soja e produção de biodiesel. Além disso, o projeto Omega Green continua avançando no país, com objetivo de produzir biocombustíveis avançados e atender setores estratégicos, como os setores de transporte aéreo, terrestre, ferroviário e naval, e seus compromissos para descarbonização do planeta

Segundo Battistella, neste ano, a Be8 seguirá concentrada no crescimento no Brasil, em países da América Latina e outras regiões. “Seremos um agente de transformação positiva do cenário energético, engajados em realizar entregas sustentáveis para as pessoas, os negócios e o planeta. Sustentabilidade é uma premissa em todas as interações da empresa”, acrescentou o presidente.

Leia a edição completa do Relatório de Sustentabilidade 2022 da Be8.

História da Be8

A Be8 fechou 2022 com o faturamento consolidado de R$ 9,6 bilhões, crescendo 9% em relação a 2021 | Foto: Divulgação

A Be8 (BSBIOS) foi fundada em 2005, no município de Colorado/RS. Logo em seguida, após um estudo de viabilidade, concluiu-se que a instalação da indústria seria em Passo Fundo/RS. Já no ano seguinte, a empresa firmou um acordo com o governo estadual para o plantio de oleaginosas destinadas à produção de biodiesel.

Em 2007, a Be8 deu início à produção de biodiesel, tornando-se a primeira empresa brasileira a receber autorização da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em 2008, para exportar o biocombustível.

Em 2010, a companhia inaugurou a Be8 Marialva/PR, produzindo biodiesel a partir de gorduras animais e óleo vegetal. Nesse mesmo ano, entrou em operação a unidade de processamento de grãos, um complexo com três armazéns com capacidade para armazenar 120 toneladas de grãos e 66 mil toneladas de farelo.

A segunda unidade de processamento de grãos, em Caseiros/RS, foi inaugurada em 2011. Dois anos depois, a companhia anunciou a aquisição de 14 unidades de recebimento de grãos e se tornou a primeira empresa brasileira a exportar comercialmente biodiesel.

Em 2020, foi dado um passo importante quando o ECB Group adquiriu 50% de ações da Be8 pertencentes à Petrobras Biocombustíveis e unificou a empresa gaúcha.

Certificações e premiações conquistadas pela Be8:

Certificações GMP+B2 e GMP+B3, conferidas pela DNV (DET NORKES VERITAS);

Certificação Great Place to Work (GPTW), que reconhece a empresa como um ótimo lugar para trabalhar;

Renovabio, da Política Nacional de Biocombustíveis, que habilita a participação no mercado de CBios (Créditos de Descarbonização) a partir de gorduras animais;

Certificação internacional ISCC (International Sustainability and Carbon Certification);

Selo Verde Agro Mais Integridade 2021/2022. Proveniente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);

Selo Amarelo Agro Mais Integridade 2022/2023.

A BSBIOS evoluiu! Conheça todos os produtos e soluções da Be8 na produção de biocombustíveis.