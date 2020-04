Indústria de biodiesel completa 15 anos apresentando suas ações sociais, econômicas, ambientais e de governança e ética.

Na data em que completa 15 anos, a BSBIOS lança o Relatório de Sustentabilidade 2019, no qual apresenta as práticas exercidas nas dimensões sociais, econômicas, ambientais e de governança e ética. Nesse documento também são destaques três importantes estudos: o inventário de gases do efeito estufa, o relatório sobre o valor do carbono e o impacto econômico da BSBIOS nos municípios nos quais a empresa está inserida.

O Relatório segue as diretrizes da Global Reporting Initiative – GRI e está alinhado aos valores da companhia – sustentabilidade, empreendedorismo, comprometimento, foco no cliente e transparência – à medida que dialoga, engaja e constrói o documento junto de seus colaboradores e com seus stakeholders, por meio da consultoria da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

Para o presidente da BSBIOS, Erasmo Carlos Battistella, o Relatório reafirma o compromisso da empresa com a sustentabilidade. “Nesta edição, em que comemoramos os 15 anos da companhia, podemos fazer um balanço e verificar o amadurecimento de nossas ações, além de prestar contas à sociedade das nossas iniciativas”, destaca o empresário salientando que a BSBIOS está cada vez mais focada no propósito de contribuir com a mudança da matriz energética e a descarbonização do planeta.

De acordo com o estudo de impacto econômico desenvolvido pela FIPE, no ano de 2017 a BSBIOS foi responsável por 34,7% do PIB de Marialva/PR, sendo que no PIB acumulado de 2010-2017 gerou 2,47 bilhões. Já em impostos, no acumulado de 2010 a 2017, estima-se que tenha sido gerado a soma de R$ 399 milhões superior devido à atividade da BSBIOS.

Fonte: Fipe

Em 2019, foram investidos 1,7 milhão em projetos socioambientais, esportivos e culturais, por meio de recursos próprios ou por Leis de Incentivo. Neste mesmo ano, a empresa foi certificada como uma ótima empresa para se trabalhar, pela Great Place to Work – GPTW. O selo é baseado na avaliação de práticas organizacionais de empresas de todo o mundo, de acordo com a percepção de seus colaboradores.

Acesse o Relatório de Sustentabilidade BSBIOS 2019 em: www.bsbios.com

BSBIOS

A BSBIOS fundada em 15 de abril de 2005 conta com 2 unidades industriais. A matriz localizada em Passo Fundo (RS), juntamente com filial industrial em Marialva (PR), tem capacidade para produzir aproximadamente 828 milhões de litros de biodiesel/ano. As principais matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel são a soja e a gordura animal. A planta industrial gaúcha também conta uma Unidade de Processamento de Grãos, que consome 1 milhão ton de soja/ano, e produz óleo degomado e farelo de soja.

Conheça mais sobre a BSBIOS assistindo o vídeo institucional da Companhia: