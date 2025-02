Xande de Pilares traz “Xande canta Caetano” a Curitiba

O sambista Xande de Pilares segue percorrendo o Brasil com a turnê “Xande Canta Caetano”, show que homenageia Caetano Veloso e tem emocionado plateias pelo país. O ex-vocalista do grupo Revelação se apresenta pela primeira vez no teatro Positivo, no dia 15 de agosto. Os ingressos já estão disponíveis no site Disk Ingressos a partir de R$100,00.

Nesta apresentação, Xande interpreta músicas gravadas no álbum homônimo, como “Gente”, “Alegria, Alegria”, “O Amor”, “Qualquer Coisa”, “Tigresa”, “Luz do Sol”, “Lua de São Jorge” e “Muito Romântico”. Outras obras de Caetano também estão presentes no repertório, entre elas, “Queixa”, “Trem das Cores”, “Reconvexo”, “Eclipse Oculto” e “Força Estranha”, canção que sempre emociona o público quando cantada e que está disponível em todas as plataformas digitais.

+ Leia mais: Sports bar de Curitiba tem visão privilegiada de estádio da Copa

Todas as composições de Caetano que ganharam uma nova identidade através da voz do sambista, sob os olhos e ouvidos do homenageado e de Paula Lavigne. A direção artística do espetáculo é de Regina Casé e, assim como no disco, a direção musical é de Pretinho da Serrinha.

O álbum “Xande Canta Caetano” possui mais de 40 milhões de reproduções e conquistou o Grammy Latino 2024 de Melhor Álbum de Samba/Pagode, além de ter sido o único brasileiro na disputa de Melhor Álbum do Ano. O disco também levou o Prêmio da Música Brasileira 2024 (Melhor Intérprete e Melhor Lançamento de Samba) e o Prêmio Multishow 2023 (Samba e Pagode do Ano por “Muito Romântico” e Álbum do Ano), onde Pretinho da Serrinha também foi premiado como melhor Produtor Musical. E no Prêmio Band Inspira Rio 2023, Xande venceu na categoria Música.

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Realização: Plateia Oficial