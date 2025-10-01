Wine Sunset: Curitiba terá degustação de vinhos ao pôr do sol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fim de tarde, céu alaranjado, música ao vivo e taças de vinho em mãos. É nesse clima que Curitiba recebe no dia 12 de outubro, o primeiro Wine Sunset, um evento que une alta gastronomia, música e a magia do pôr do sol em um dos cenários mais icônicos da cidade: o Ópera Arte, na Ópera de Arame.

A experiência promete uma verdadeira jornada sensorial através de uma sequência guiada de espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos, todos cuidadosamente selecionados pela sommelier Lindslei Antunes. Ela vai conduzir o público por uma viagem pelos sabores e histórias que fazem do mundo do vinho algo tão fascinante.

O evento foi pensado para ser uma celebração leve e super interativa, com curiosidades divertidas, conhecimento acessível e entretenimento sobre terroir, origens, serviços e harmonizações. É a oportunidade perfeita para quem quer aprender sobre vinhos sem aquele ar pretensioso que muitas vezes afasta os iniciantes.

O cenário não poderia ser mais perfeito: o Ópera Arte, localizado na emblemática Ópera de Arame, um dos cartões-postais mais famosos de Curitiba. Imagine apreciar bons vinhos enquanto o sol se põe, tingindo o céu de Curitiba com tons alaranjados, tudo isso embalado por música ao vivo.

Os ingressos são limitados e já estão disponíveis na Sympla. Que tal aproveitar essa experiência única?

Serviço

Wine Sunset

Data: 12/10

Local: Ópera Arte – Ópera de Arame

Horário: 16h

Ingressos: Sympla – Wine Sunset em Curitiba – Sympla