Que tal curtir um programa diferente nessa sexta-feira (5) e, de quebra, ajudar quem realmente precisa? É o que propõe o grupo Vozes de Angola, que apresenta o show “Tshotsholoza”, a partir das 20h, na Capela Santa Maria, no Centro de Curitiba. O ingresso custa R$ 35, mais 1 kg de alimento não perecível.

Você deve se lembrar daquelas crianças angolanas cegas que formaram um coral aqui em Curitiba, não é mesmo? Eles formam o grupo Vozes de Angola e continuam desenvolvendo um trabalho incrível. O grupo é formado por oito integrantes, que com o apoio de um violonista, prepararam um repertório especial para o evento. “Vai ser um show muito bacana. O show fala de paz e vamos cantar músicas africanas e brasileiras”, contou Prudêncio Tombika, um dos cantores e porta-vozes dessa turma.

Prudêncio explicou um pouco sobre o nome do show: “Tshotsholoza”. “O nome significa ‘Seguir em frente’. Estamos nuam época de muita intolerância. Independente do lado que você esteja, tudo é motivo para briga, para se desentender e se ofender. Com tantas dificuldades, as pessoas tendem a desistir.E seguir em frente é justamente ao contrário disso”.

O ingresso vai ajudar o grupo e seguir vivendo só de música. “A música é nossa fonte de renda principal. Lançamos esse show aqui e prendemos levar para todo o Paraná e também para outros estados”, contou Prudêncio.

O alimento arrecadado será doado para a instituição Atitude na cabeça, que desenvolve um trabalho incrível e é parceira do Vozes de Angola.

Os curitibanos já acompanham a história dos meninos de Angola, que cresceram e seguem batalhando pelos seus sonhos, dividindo a mesma casa, compartilhando os mesmos objetivos.

A Capela Santa Maria fica na Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Centro. Informações pelo telefone 3321-2841. Os ingressos custam R$ 35,00 + 1 kg de alimento não perecível.