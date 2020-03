O fim de semana chega com atrações culturais para todos os públicos. Até o próximo domingo (8), Curitiba contará com shows, peças de teatro, inauguração de barzinho e até um almoço entre pets e seus tutores. Confira a programação e não fique de fora!

Comédia das estrelas

A comédia Quarta-feira Sem Falta Lá em Casa chega ao palco do Teatro Fernanda Montenegro neste fim de semana. Estrelada pelas atrizes globais Suely Franco e Nicette Bruno, a peça terá apresentações nesta sexta-feira (6) e amanhã (7), às 20h e no domingo (8), às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 37,50 + taxa. Assinantes do Clube Gazeta têm desconto na compra dos ingressos.

Festival Bom Gourmet

Bife de Chorizo, do Restaurante Pata Negra. Foto: Fernando Zequinão/Gazeta do Povo

Com mais de 140 menus, a 11ª edição do Festival Bom Gourmet em Curitiba começa nesta sexta-feira (6), com opções para todos os gostos e menus completos nos valores de R$ 49,90 e R$ 59,90. Restaurantes italianos, asiáticos, ibéricos, franceses, e casas especializadas em carnes e em peixes são algumas atrações desta edição, que vai até o dia 29 de março. Conheça os restaurantes do Festival Bom Gourmet e faça seu roteiro.

A volta da Dona Jura

O cantor Fábio Silva anima a inauguração do Petty Petiscos. Foto: Reprodução/Facebook.

Inaugura nesta sexta-feira (6) o Petty Petiscos, novo empreendimento da Dona Jura, dona do tradicional Pety Fubá, que encerrou suas atividades no ano passado, após 21 anos. No novo espaço, mais intimista, será replicado o mesmo ótimo clima da casa anterior. Comidas de boteco, cerveja gelada e música estão garantidos. Na noite de inauguração, o show é com Fábio Silva. A casa fica na Rua Paula Prevedelo Gusso, 1039, no Boa Vista. Mais informações: (41) 99839-8707.

A festa é sua!

Biblioteca Pública do Paraná. Foto: Albari Rosa / Tribuna.

Em comemoração dos 163 anos da Biblioteca Pública do Paraná, o local oferece uma verdadeira festa durante o mês de março. E nesta sexta-feira (6), a programação será dedicada às mulheres, começando com declamações de poemas, roda de leitura sobre feminicídio e fechando com concerto de orquestra e confraternização. A entrada é gratuita.

Sucessos dos anos 80

O ex-RPM Paulo Ricardo. Foto: Divulgação.

O rock desembarca em Curitiba com o show de Paulo Ricardo. O ex-RPM traz a turnê de comemoração do Rádio Pirata, que completa 35 anos. Cheio de hits que embalaram os anos 80, o cantor promete momentos de nostalgia. A apresentação acontece no Teatro Positivo, no sábado (6), às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 60.

Almoço com o pet

O dinheiro arrecado será destinado para a ONG Ajude Focinhos. Foto: Divulgação

O Mundo de Coralina, promove neste sábado (6) um almoço indiano beneficente para os cães e seus donos. O dinheiro arrecado será destinado à ONG Ajude Focinhos. O evento acontece entre 12 e 19 horas, na Rua Albino Silva, 148, no bairro Bom Retiro. A entrada custa R$ 10 por cão – humanos não pagam. O almoço tem preço fixo de R$ 25 por prato. Clique aqui para mais informações.

Rock delas

Banda Punkake. Foto: Reprodução/Instagram

O Crossroad comemora o Dia das Mulheres com muito rock’n’roll. O bar preparou uma programação especial durante a semana em homenagem aos grandes nomes femininos do gênero. Nesta sexta, o local terá show da banda Orange Cab, às 21h, que traz no repertório músicas de Amy Winehouse, Joss Stone e Aretha Franklin. Já no sábado, também às 21h, o grupo Punkake toca os sucessos dos anos 90, como Garbage e No Doubt. Ambos os shows têm entradas a R$ 10. E, pra fechar, no domingo, às 19h, o grupo Nega Fulô traz o melhjor do Disco e Black Music. A entrada custa R$ 20. O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde

Feira de relíquias

O evento que vai contar com 30 expositores de vinil. Foto: Reprodução/Facebook.

Neste domingo (7) acontece a 11ª Feira Nacional Curitiba Vinil, evento que vai contar com 30 expositores de vinil, além de muito chopp, gastronomia especializada, bazar e música. A feira acontece das 9h e 18h nas ruas São Francisco, 232 e 13 de Maio, 439, no Centro de Curitiba.