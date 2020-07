Conhecido como vovô You You, o libanês Youssef Aoun emocionou pessoas de todo o Brasil nos últimos dias ao convidar a população para conhecer sua loja de tecidos no Centro de Guarulhos, em São Paulo. Com 91 anos e em plena pandemia de Covid-19, o idoso continuou trabalhando enquanto foi permitido e ficou muito triste ao fechar o comércio por quase 50 dias devido às restrições sociais.

Com isso, fez questão de reabrir a loja assim que o governo paulista permitiu, mas o impacto gerado nas vendas já tinha sido muito grande. “Mesmo depois da reabertura, o movimento ficou bem fraco e isso impactou bastante nos negócios”, relatou a neta Isabella Dahdal Aoun, ao citar que diversos boletos ficaram pendentes na tentativa de manter as três funcionárias da empresa.

Diante da situação, familiares do senhor Youssef o incentivaram a usar a internet como ferramenta para atrair clientes e ele, mesmo sem nenhum conhecimento a respeito de redes sociais, aceitou o desafio. Então, pegou uma folha sulfite, uma caneta e preparou – à mão – um cartaz chamando internautas para conhecerem seu empreendimento. “Vendo tecidos no Centro de Guarulhos. Venha conhecer”, escreveu.

A neta publicou a imagem no Instagram, explicando que se tratava de um vendedor libanês de 91 anos que havia ficado com sua loja fechada por diversas semanas devido à pandemia, mas não havia perdido a fé. “Agora, com a retomada do comércio, ele está de volta com tecidos de qualidade e lindas estampas, inclusive para máscaras”. Então, “convidamos você a vir conhecer, levar um corte e compartilhar esse post numa grande corrente do bem!”, escreveu.

