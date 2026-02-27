Você é bom churrasqueiro? Competição que elege o melhor do Paraná abre inscrições

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vem aí mais uma temporada de O Grande Assador, o reality de churrasco da RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná. Em 2026 a competição chega com uma novidade: as vagas estão abertas para o público. Pela primeira vez, duplas anônimas poderão disputar o título e mostrar que mandam bem na brasa. A proposta é dar protagonismo a gente comum, com histórias reais e paixão pelo churrasco.

Pessoas de todo país podem se inscrever até 8 de março. Mas atenção: ao menos um integrante da dupla deve ser morador do Paraná. Os selecionados vão encarar provas que testam não só a habilidade no preparo das carnes, mas também a técnica, a criatividade, a desenvoltura diante das câmeras e o desempenho sob a pressão de um verdadeiro desafio de churrasco.

Apresentado pelo especialista Marcos Canan, o programa combina tradição, técnica e emoção em provas que colocam à prova os conhecimentos e a paixão pelo churrasco.

Ao longo de seis episódios, as duplas enfrentam desafios que testam domínio de cortes, preparo de carnes, técnica e criatividade. A cada etapa, jurados de peso avaliam as provas e definem quem avança na disputa pelo título de Grande Assador. A temporada segue até 9 de maio, quando será revelado o Grande Assador de 2026.

As inscrições seguem abertas até 8 de março, exclusivamente pelo aplicativo Você na RPC. Para participar, é necessário preencher o formulário e enviar um vídeo de até um minuto contando a história da dupla e porque merecem entrar no programa.