As alegrias e os desafios da vida conjugal não impactam apenas em você e o seu cônjuge, mas também os seus filhos. Ao deixar que as arestas do relacionamento entre marido e mulher cresçam e se tornem verdadeiros problemas, o casal pode causar graves feridas nos filhos e até mesmo prejudicar a visão que eles têm de um relacionamento.

O Sempre Família já tratou sobre como as brigas dos pais afetam o comportamento dos filhos. Mas as brigas são somente um dos fatores que podem prejudicar a saúde emocional e o futuro dos pequenos. Frieza, palavrões, falta de paciência e de diálogo. Quando problemas como esses não são resolvidos, é bem possível que eles sejam transmitidos aos filhos, abrindo portas, inclusive, para que essas crianças vivam relacionamentos abusivos no futuro.

Confira quais são os cinco principais problemas que criam um ambiente de conflito emocional, fazendo com que o lar se torne um lugar tóxico para os pequenos:

Brigas

Viver em um lar hostil e em um ambiente infeliz impacta a autoestima das crianças e cria problemas de confiança. É comum que as crianças internalizem essa agressividade e se perguntem o que há de errado com elas para que os seus pais estejam brigando desse jeito. Elas acreditam que são elas as causadoras da desarmonia. Essa culpa desnecessária pode acompanhá-las com o passar dos anos e chegar à vida adulta, prejudicando os seus relacionamentos. O ciclo, então, continua.

Rivalidade

Sabe quando você e seu cônjuge tomam juntos uma decisão, mas um de vocês interiormente não a aceita bem, fica com um pé atrás e começa a prejudicar a execução dessa decisão? Isso é extremamente prejudicial, sobretudo se for uma decisão relacionada à educação dos filhos. Um casal é um time, uma equipe. É impensável que um dos cônjuges plante armadilhas na vida do outro ou que um se coloque contra o outro diante dos filhos. Isso ensinaria as crianças a serem manipuladoras, a se tornarem pessoas que não respeitarão o espaço dos outros quando o objetivo for a vitória do próprio ego.

Falta de comunicação

Você tem dificuldades de se comunicar com o seu cônjuge? Esforce-se por melhorar nesse ponto. Ser arrogante ou indiferente e não se comunicar ensinará aos seus filhos que é melhor varrer os problemas para debaixo do tapete – onde eles continuam crescendo. Eles aprenderão ainda a se “desligar” emocionalmente, tornando-se agressivos quando contrariados ou mesmo entediados. Mostrem aos seus filhos que a comunicação funciona e é uma parte importante da vida, dentro e fora do lar.

Mentiras

As crianças não são bobas. Elas sabem quando você é desonesto. Todos nós conhecemos pessoas que são mentirosos de carteirinha e entendemos como esse comportamento é prejudicial. Basta parar para pensar: você gostaria que seu filho ou sua filha casasse com um mentiroso? Seus filhos precisam saber, por sua própria experiência, que existem pessoas honestas e sinceras, e que é bom ser assim – começando por seus pais. Mesmo aquelas “mentirinhas brancas”, como dizer que você não está em casa para não atender um telefonema, ensinará seus filhos a usar desse artifício recorrentemente – provavelmente, até mesmo com você.

Menosprezo

Menosprezar seu cônjuge ou tirar sarro dele na frente dos seus filhos influenciará muito o comportamento deles, agora e no futuro. Eles mesmos sentem pelo pai ou mãe desprezado e, além disso, aprendem que não é tão ruim assim falar mal daqueles com quem nos relacionamos. Se você e seu cônjuge estão discordando sobre alguma questão, resolvam ela em privado, ao mesmo tempo em que mostram aos filhos que é possível discordar e dialogar sem pintar o outro como um vilão. Isso, sim, ensinará muito a eles.

