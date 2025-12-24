Supermercado lança campanha de selos com louças Cuisinart

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem ama uma mesa bem-posta e coleciona selos para conseguir descontos já pode se preparar para a nova campanha do Muffato. A rede de supermercados, em parceria com a L – founders of loyalty, empresa líder global em programas de fidelização para o varejo, traz uma coleção exclusiva de louças Cuisinart, marca americana mundialmente reconhecida por combinar design, durabilidade e sofisticação.

A nova campanha oferece oito produtos diferentes para os clientes: Bowl 12 cm (2 peças), Refratário Redondo 26 cm, Prato de Sobremesa 18 cm (2 peças), Prato Fundo 18 cm (2 peças), Refratário Retangular 31 cm, Utensílios de Cozinha (3 peças), Prato de Jantar 26 cm (2 peças) e Caçarola com Tampa 24 cm. O desconto chega a impressionantes 95% em relação ao preço original das peças.

+ Leia mais Faltou ingrediente? Os melhores preços em Curitiba para a Ceia

As louças Cuisinart apresentam acabamento refinado e inspiração contemporânea, combinando estilo e funcionalidade. São peças ideais tanto para quem gosta de reunir família e amigos ao redor da mesa quanto para os apaixonados por cozinhar com utensílios de alto padrão.

Para participar da promoção, a cada R$ 25 em compras no mesmo cupom fiscal – seja nas 49 lojas físicas ou no e-commerce do Muffato – os clientes cadastrados no ClubeFato recebem um selo de desconto. Com 40 selos, já é possível adquirir os itens da coleção com desconto especial. A distribuição dos selos acontece de 24 de novembro de 2025 a 15 de março de 2026, e o período para compras com e sem desconto vai até 29 de março de 2026.