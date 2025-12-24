Faltou ingrediente? Os melhores preços em Curitiba para a Ceia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca esqueceu um ingrediente de última hora para a Ceia de Natal? Calma, ainda dá tempo! A reportagem da Tribuna do Paraná fez uma pequena investigação usando o aplicativo Menor Preço, da Secretaria da Fazenda do Estado, para descobrir onde comprar aqueles itens que sempre faltam na lista – e pelo menor valor possível em Curitiba.

O refrigerante que não pode faltar na mesa, a Coca-Cola de 2L, está custando R$ 7,49 nos Supermercados Mufatto. Já pensando na sobremesa, o pêssego em calda da marca Carrefour pode ser encontrado por R$ 8,09 no próprio Carrefour.

+ Leia mais 7 receitas de peru assado para a ceia de Natal

Para aquela sobremesa cremosa ou o docinho de última hora, o leite condensado Italac semi-desnatado de 395g está saindo por R$ 4,38 no Condor. E falando no Condor, lá também está a farofa de mandioca Yoki tradicional de 200g por R$ 2,99 – item que não pode faltar para acompanhar o peru ou uma ave natalina.

E as frutas secas? As tradicionais uvas passas pretas da Niagro estão em promoção no Angeloni por R$ 2,95. Já as nozes da marca Jandira você encontra no Festval Santa Felicidade por R$ 3,85.

Para completar, aquela batata palha que todo mundo adora da marca Caldo Bom está disponível no Ítalo Supermercados por R$ 4,49. E para finalizar a lista, o clássico biscoito champagne tradicional Porto Alegre de 150g – perfeito para pavês e outras sobremesas – pode ser encontrado no Mufatto por R$ 7,28.

Agora é só correr para garantir o que falta e deixar sua Ceia de Natal completa. Achou os mesmos ingredientes mais em conta em outros supermercados? Comenta nas redes sociais e marca a @tribunapr.